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Las autoridades de Irak han confirmado este jueves que han comenzado a desplegar sus fuerzas para cerrar los pasos fronterizos informales que comunican la región semiautónoma del Kurdistán con países vecinos, siguiendo el decreto del primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, para tomar el control estatal de los yacimientos y las fronteras en la región en medio de las investigaciones por un presunto contrabando de petróleo.

En declaraciones a la agencia INA, el comandante de las Fuerzas de la Guardia Fronteriza, Mohamed Abdul Wahab Sukkar al Saidi, ha señalado que ya están en marcha "amplias medidas para garantizar la seguridad de las fronteras de Irak", incluyendo el despliegue de tecnologías avanzadas y sistemas inteligentes de vigilancia.

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Igualmente está la mejora de sus capacidades y el nivel de preparación operativa. Según el mando fronterizo, estas medidas van en línea con reducir considerablemente las infiltraciones, el contrabando y la entrada ilegal de trabajadores en Irak.

"Hemos alcanzado niveles excelentes de control fronterizo a lo largo de las fronteras de Irak con Siria, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait e Irán. Además, hemos recibido un importante apoyo del Ministerio, lo que ha contribuido a la estabilidad interna de Irak", ha afirmado.

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Las Fuerzas de la Guardia Fronteriza iraquíes son las únicas responsables de garantizar la seguridad de los 600 kilómetros de frontera del país con Siria, sin que ninguna otra fuerza comparta esta responsabilidad, ha reivindicado Al Saidi, apuntando que sus fuerzas llevan a cabo amplias operaciones en esta zona.

Bagdad ha ordenado tomar el control de las explotaciones petrolíferas y de los pasos fronterizos, tras un decreto que veta que las autoridades del Kurdistán iraquí concedan autorizaciones de exportación de petróleo "salvo a través del Ministerio Federal de Petróleo".

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El paso de las autoridades estatales también se concreta en que el Ministerio de Petróleo asumirá "la gestión de todos los yacimientos petrolíferos" dependientes de esta institución en las provincias de Diyala, Kirkuk, Saladino y Nínive "y que están sometidos, en materia de seguridad, a la autoridad de la región del Kurdistán iraquí".