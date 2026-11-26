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La candidata de Frente Amplio al 29N, Ada Colau, ha arrancado el debate a cuatro de este jueves llamando a las mujeres a votar y condenando la violencia machista un día después del 25N.

"Como mujer candidata a la presidencia no puedo empezar este debate sin condenar la violencia machista y sin dejar muy claro que las mujeres no vamos a callar ni vamos a parar hasta que las víctimas sean cero", ha asegurado en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) de Secuoya Content Group.

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Además, ha destacado que las mujeres serán "determinantes" para decidir qué gobierno de coalición habrá en la próxima legislatura. "Tenemos el poder de decidir que nadie que niegue en este país la violencia machista pueda gobernar. La violencia machista no es un tema menor. No se puede normalizar. Las mujeres estamos aquí, estamos aquí gracias a las que nos han precedido y han luchado por nuestros derechos y nuestras libertades. Y exigimos respeto", ha añadido.

Así, ha pedido a sus compañeros que comenzaran sus intervenciones condenando la violencia de género. Así lo han hecho tanto el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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"Por supuesto que sí", ha respondido Sánchez, quien se ha sumado a la condena que ha reclamado la candidata del Frente Amplio y ha advertido de que el próximo domingo va a haber dos caminos "muy diferentes". "Uno el que lleva una España del pasado, una España de recortes de congelación de salarios y también de derogación de conquistas sociales por ejemplo en el ámbito del feminismo", ha apostillado.

Mientras, Feijóo, ha añadido que por supuesto que condenan la violencia machista aunque ha afeado a Colau que haya apoyado al Gobierno que "menos ha defendido a las mujeres". "Pero usted sabrá. Esos hombres que asesinan a sus parejas o a sus mujeres hay que condenarlos de forma contundente y por supuesto darle el pésame a la familia de la última mujer asesinada", ha zanjado.

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