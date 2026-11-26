Guardar

El RC Celta ha perdido este jueves por 1-2 contra el AFC Bournemouth durante la jornada 5 en la liguilla de la Europa League, sin aprovechar los vigueses el golazo inicial de Iago Aspas y viéndose remontados tras el descanso, mientras que la Real Sociedad ha caído por 2-1 en su visita al Crystal Palace tras malgastar también haberse adelantado en el marcador.

En el Abanca Balaídos, los locales asustaron en el 11'. Aspas bajó a la medular para crear con ayuda de Sergio Carreira y abrir la hacia izquierda para Couhaib Driouech; éste recortó y tiró de diestra, preludio de un gol anulado a Pablo Durán por fuera de juego en el rechace del portero, quien brilló en el 19' para despejar una chilena de Aspas a centro de Carreira.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la acción siguió y 11 segundos más tarde Aspas recibió la bola en el área, se perfiló y marcó un zurdazo al palo lejano. Para colmo del Bournemouth, Bafodé Diakité luego fue expulsado por pisar el tobillo de Driouech y en el 30' se anuló otro gol de Durán por fuera de juego. Los 'cherries', eso sí, atacaron con empeño pese a estar con un hombre menos.

David Brooks en el 37' raseó un pase desde la frontal del área hacia Justin Kluivert y éste desde el lado derecho disparó rápidamente, aunque Ionut Radu detuvo con aplomo. El mismo Kluivert en el 40' centró desde la derecha para el cabezazo desviado de Álvaro Rodríguez y un minuto después lo intentó Amine Adli con un zurdazo sin premio desde fuera del área.

PUBLICIDAD

Así mantuvo tono competitivo el equipo inglés hasta el descanso y eso cuajó en el empate nada más volver de vestuarios. Escorado a la derecha, en zona de tres cuartos Adli envió un centro al corazón del área y Álvaro Rodríguez cabeceó de refilón el 1-1. Claudio Giráldez se aguantó cambios, pero acabó sacando a Williot Swedberg y el Celta entonces mejoró.

Primero Aspas probó suerte tirando desde lejos, luego Swedberg se topó con la zaga en otro remate a baja altura y más adelante el sueco cabeceó fuera un gran centro del capitán. El Bournemouth contestó de forma letal: Adrien Truffert ganó un forcejeo a Carreira y Marcus Tavernier aceleró el ataque asistiendo a Rayan, cuyo zurdazo raso fue el 1-2 (min.78).

PUBLICIDAD

El Celta achuchó con oficio, pero vio anulado un gol de Ferran Jutglà por fuera de juego y el último cuarto de hora se le atragantó, encajando una derrota que lo dejó con tres puntos y lejos de las plazas de acceso a dieciseisavos de final. Por su parte, los 'cherries' llegaron a los 15 puntos tras su quinta victoria en otras tantas jornadas celebradas.

IMAGEN 'TXURI-URDIN' DE MÁS A MENOS

En Selhurst Park, la Real Sociedad se plantó bien en los minutos de arranque, si bien hasta el 20' no tuvo una ocasión clara con una volea de zurda que Mikel Oyarzabal mandó por encima del travesaño. Pese a que los locales mejoraron, el conjunto donostiarra volvió a rondar el gol en el 35' con un derechazo duro de Gonçalo Guedes que paró Dean Henderson abajo.

PUBLICIDAD

Después se intercambiaron una oportunidad por equipo, de Quinten Timber para el Palace y nuevamente Guedes para una Real que se marchó al descanso con buenas sensaciones. De hecho, en la reanudación gozó Oyarzabal de otra gran ocasión, a pase del omnipresente Guedes, pero el capitán visitante la desperdició con un remate en plena carrera también excesivamente alto.

Parecía que todo iba sobre ruedas cuando en el 66' llegó el 0-1. A raíz de un saque de esquina, la Real siguió con su fase ofensiva y Aihen Muñoz abrió en largo hacia el costado derecho, donde Arsen Zakharyan combinó con Guedes, quien sutilmente con una picadita pasó a la internada de un Job Ochieng asistente para el gol de Mamadou Sarr en el área pequeña.

PUBLICIDAD

No obstante, poco duró la alegría 'txuri-urdin' porque Jean-Philippe Mateta forzó un penalti en un forcejeo aparentemente mutuo con Jon Martín; el castigo fue inmenso, ya que Martín fue expulsado ahí por doble amarilla y Mateta transformó el lanzamiento en el 1-1. Ya con un jugador menos, el equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo contemporizó y trató de guardar.

Los 'eagles' apretaron entonces a tutiplén y un remate de Yeremy Pino salvado por Sarr auguró el 2-1 (81'), obra de Dwight McNeil a bocajarro tras una semichilena de Jorgen Strand Larsen. Incluso así, el cuadro vasco rozó el 2-2 en el añadido con un derechazo de Orri Óskarsson que mandó a córner el portero local. Esta derrota dejó a la Real con cinco puntos.

PUBLICIDAD