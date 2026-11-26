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El delantero del RC Deportivo A Coruña Pierre-Emerick Aubameyang confesó que "no es especial" jugar contra el FC Barcelona, de cara al duelo de LaLiga EA Sports este domingo en Riazor ante un equipo catalán done militó media temporada en 2022.

"Para mí hace tiempo. Siempre pienso en este momento muy breve en el Barça, la gente me habla de eso, pero para mí no es especial. Es un partido contra uno de los mejores y ya está", dijo este jueves en rueda de prensa, sin especial recuerdo de aquella etapa.

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El delantero gabonés dejó buena impresión en la Ciudad Condal como refuerzo de invierno blaugrana en aquella temporada, pero se mostró centrado en un Deportivo al que llegó este verano. "Tenemos que darlo todo. Como hemos hecho desde principio de temporada, jugar sin complejos, creer en nosotros porque tenemos un buen equipo y tener humildad para hacer los esfuerzos", afirmó.

"Contra estos equipos si cometes errores ellos te matan. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que hay oportunidades. El Barça es un equipo que le gusta presionar muy alto entonces vamos a tener espacios también. Y tenemos que aprovecharlo", añadió en declaraciones que recoge la web oficial del club.

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Aubameyang destacó a Pedri dentro de un Barça que visitará Riazor el domingo a las 16.15. "Es un futbolista con el que he jugado. Te da pase, ritmo. Es el jugador que más me impresiona del Barça. Riazor va a estar lleno. Que la gente empuje como siempre porque estos partidos también se juegan con la afición", confesó.