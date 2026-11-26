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Buenos Aires, 26 nov (EFE).- El Senado argentino aprobó este jueves la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a menos de un año de los comicios presidenciales de 2027 y como parte de una reforma electoral que deberá ser tratada en la Cámara Baja para convertirse en ley.

La reforma electoral propuesta por el oficialismo del presidente argentino, Javier Milei, fue aprobada en la Cámara Alta por 43 votos positivos, 29 negativos y ninguna abstención.

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El objetivo de las PASO, implementadas en 2011, es dirimir mediante el voto popular el candidato de cada fuerza política que competirá en las presidenciales, así como también los partidos que podrán pasar a la siguiente ronda electoral, al superar un mínimo de 1,5 % de los votos.

En la práctica, sin embargo, estos comicios han constituido un gran termómetro para medir el apoyo real con el que cuentan los partidos a nivel nacional.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, recordó que en las PASO de las elecciones pasadas hubo muy pocos partidos que definieron internas y señaló que esa instancia “es cara, es una encuesta y en muchos casos generó situaciones económicas complejas”.

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Mientras la reforma aprobada este jueves en el Senado suspende las primarias para el año electoral 2027, introduce otras modificaciones de carácter permanente.

El proyecto contempla también la creación del Régimen de Ficha Limpia, que prohíbe las candidaturas de las personas condenadas por delitos dolosos y un Registro Público que controla esas inhabilitaciones.

La peronista Anabel Fernández Sagasti, senadora por la provincia de Mendoza que votó en contra de la reforma, señaló que la iniciativa de Ficha Limpia implicaba dejar las candidaturas en manos de los jueces nacionales.

"¿Ustedes se creen exentos de esto? ¿Creen que, cuando dejen el gobierno, no les va a llegar una demanda?", preguntó Sagasti al resto de los senadores.

La reforma propone además la incorporación de la Boleta Única de Papel (BUP), que unifica todas las candidaturas en una misma boleta.

Otro aspecto relevante es la reducción del 5 % al 2,5 % el tiempo de publicidad gratuita en medios de comunicación con el que contará cada partido.

A su vez, quita el tope máximo de gastos que cada partido puede realizar en campaña y eleva considerablemente el límite de los aportes privados.

De aprobarse el proyecto en la Cámara de Diputados, el debate presidencial solo será obligatorio para una eventual segunda vuelta electoral y quedará derogada la veda, por lo que los comercios podrán funcionar con normalidad el día de la contienda electoral y los partidos podrán realizar propaganda política.

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Por último, también se establece un nuevo sistema de elección de parlamentarios del Mercosur, designados por acuerdo entre los legisladores nacionales manteniendo la proporcionalidad política existente en cada cámara. EFE