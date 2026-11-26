Guardar

Pekín, 26 nov (EFE).- China y Rusia reanudaron esta semana, tras seis años de suspensión, el transporte ferroviario internacional de pasajeros a través de Mongolia, con la puesta en marcha de un tren que conecta Pekín con la ciudad rusa de Irkutsk, un trayecto de unos 2.666 kilómetros.

El primer convoy del nuevo servicio, con código V3/4, partió este miércoles de la estación de Pekín con cerca de 200 pasajeros, informó este jueves el diario oficialista China Daily.

PUBLICIDAD

La ruta, que pasa por Ulán Bator, tiene una duración aproximada de 55 horas y está previsto que llegue a Irkutsk este viernes por la tarde.

El servicio tendrá frecuencia semanal, con salidas desde Pekín los miércoles y regreso desde Irkutsk los sábados, con llegada a la capital china los lunes.

La nueva conexión sustituye parcialmente al antiguo tren internacional K3/4, que enlazaba Pekín con Moscú a través de Mongolia desde hacía décadas y cuyo servicio quedó suspendido en 2020 a raíz de la pandemia de la covid-19.

A diferencia de aquella ruta, que recorría unos 7.800 kilómetros hasta la capital rusa, el nuevo servicio termina en Irkutsk, situada a unos 65 kilómetros del lago Baikal.

Según los medios chinos, el tren cuenta con 16 vagones, incluidos coches cama de distintas categorías y un vagón restaurante, y está acondicionado para soportar temperaturas "extremadamente bajas".

Los billetes cuestan 2.411 yuanes (362 dólares) en coche cama convencional y 3.763 yuanes (565 dólares) en compartimentos de categoría superior.

La recuperación del enlace coincide con el fortalecimiento de los intercambios entre Pekín y Moscú, que han ampliado su cooperación económica, energética y de transportes en los últimos años.

Ambos países han impulsado asimismo medidas de exención mutua de visados para facilitar los desplazamientos de sus ciudadanos. EFE

(video)