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Viena, 26 nov (EFE).- El Estado austríaco ha adquirido un edificio en el que estaba durante el nazismo el burdel del antiguo campo de concentración de Gusen, en la región de Alta Austria, donde durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinadas decenas de miles de personas, entre ellas unos 4.200 republicanos españoles.

Según informó este jueves el diario regional OÖN, las autoridades austríacas reaccionaron con la compra a un controvertido anuncio inmobiliario publicado en 2025, en el que se ofrecía el inmueble para "personas que buscan un edificio con historia".

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La otra parte del edificio que albergaba el burdel de Gusen sigue en manos de un propietario particular.

El Memorial de Gusen se encuentra en medio de una zona residencial de esa localidad, situada a unos 180 kilómetros al oeste de Viena.

Con su adquisición por parte del Estado, el burdel y su historia de explotación sexual de mujeres estarán incluidos por primera vez en el Memorial del campo de concentración de Mauthausen, al que pertenecía Gusen.

Mauthausen fue el campo de concentración nazi más grande en territorio de Austria, con decenas de dependencias, donde fueron encarceladas en total unas 200.000 personas de diferentes orígenes.

Solo en Gusen hubo unos 72.000 presos de 27 nacionalidades, de los cuales más de la mitad fueron asesinados, entre ellos unos 4.200 republicanos españoles, enviados allí tras ser detenidos por los nazis en Francia.

Otros 300 presos españoles fueron asesinados en el campo principal de Mauthausen, situado a unos 6 kilómetros de Gusen y donde también hubo un burdel.

Citada por OÖN, la directora del Memorial de Mauthausen, Barbara Glück, explicó que "la violencia sexual perpetrada contra las mujeres es un capítulo poco conocido de la historia de los campos de concentración (nazi)".

Según la directora, en cuanto el contrato de compra tenga validez legal, el edificio será inspeccionado con detalle y un concepto para su futuro uso en el marco del Memorial será presentado más adelante.

El burdel de Gusen fue establecido en 1942 y una decena de mujeres, procedentes del campo de concentración femenino de Ravensbrück (Alemania), fueron explotadas allí sexualmente.

Las SS, la unidad paramilitar del régimen nazi que gestionaba los campos de concentración y exterminio, pretendían crear, con lo que llamaban "concesión de privilegios", incentivos para mejorar el rendimiento de los presos varones.

Una visita al burdel solo estaba permitida a determinados presos que para ello debían presentar una solicitud formal y abonar una tasa, que solo podían pagar aquellos que recibían 'vales de bonificación' de las SS por desempeñar determinadas funciones dentro del campo o por trabajar en la industria armamentística.

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Mientras las SS establecían burdeles en los campos, la prostitución estaba prohibida en la Alemania nazi y se penaba precisamente con el envío a un campo de concentración.