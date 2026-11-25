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Málaga (España), 25 nov (EFE).- El escritor de origen nicaragüense nacionalizado español Sergio Ramírez, que tiene retirada la nacionalidad por el gobierno de su país, cree que Nicaragua "es tan marginal en el panorama internacional porque no interesa como potencia geopolítica, como en el caso de Venezuela".

El ganador del Premio Cervantes en 2017 y flamante académico califica en unas declaraciones a EFE esa retirada de la nacionalidad como "una represión burocrática" que para él "no tiene ningún valor".

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"¿Quién me puede quitar el ser nicaragüense? Eso es imposible", asegura Ramírez, que se siente "nicaragüense y español", su "país de adopción", en el que, tras vivir cinco años, ya pertenece "en mucho sentido" a su cultura.

Nunca pierde "la esperanza" de regresar a su país. "Dentro de las circunstancias, yo soy muy optimista, pero no veo la posibilidad de un cambio tan cercano en Nicaragua".

"Tendría que cambiar el gobierno y restablecerse un mínimo de democracia en el país, de libertades públicas, de que los medios de comunicación funcionaran sin límites, y de que uno pudiera regresar sin temores de represión. Esas serían las condiciones".

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Sobre su reciente ingreso en la Real Academia Española (RAE), admite que entrar en sustitución de Mario Vargas Llosa "es una responsabilidad añadida y pesada, por lo que su figura representa en el ámbito literario, y en general como un intelectual de gran peso en América Latina".

Cuando empezó a escribir en Nicaragua nunca imaginó ser académico o ganar el Cervantes. "Tampoco nunca llegué a imaginarme exiliado en España. Y realmente es a través de la puerta del exilio que yo he entrado en la Academia, y el Premio Cervantes me dio la nacionalidad española". EFE

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