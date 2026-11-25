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Nairobi, 25 nov (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió este miércoles en Nairobi que se ajuste al derecho internacional el centro de deportación de solicitantes de asilo rechazados que impulsan los Gobiernos alemán, austríaco, danés, griego y neerlandés y que tendría sede en Ruanda.

"Existió la idea de crear posibilidades de retorno a través de terceros países, siendo Ruanda uno de esos Estados. Sea lo que sea que se decida, todos estos procesos deben ajustarse al derecho internacional aplicable", declaró Steinmeier durante una rueda de prensa junto a su homólogo de Kenia, William Ruto, en la sede de la Presidencia keniana.

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Así se pronunció el mandatario alemán tras una pregunta de la prensa también dirigida a Ruto, sobre la posibilidad de que Kenia coopere en materia de centros para solicitantes de asilo y refugiados rechazados por la Unión Europea (UE).

"Lo que sea que esté sucediendo en Ruanda tiene que ocurrir de acuerdo con las leyes de ese país, y cada país adoptará posiciones e interpretaciones legales legítimas para la aceptación o no de refugiados", afirmó Ruto, sin concretar si estaría dispuesto a aceptar un posible acuerdo de este tipo.

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Los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acordaron con Ruanda el pasado 16 de noviembre la creación de un llamado "centro de retorno" para solicitantes de asilo rechazados de manera definitiva en la UE.

El futuro centro de migrantes expulsados a ese pequeño país de África oriental, criticado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), será posible gracias al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo este junio y adoptado por la UE el mes pasado.

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La normativa permite por primera vez la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y busca agilizar las deportaciones.

Kenia es la tercera parada de una nueva gira africana del mandatario alemán, cuya agenda oficial empezó este lunes en Costa de Marfil y siguió en Ghana el martes, en un viaje que tiene previsto acabar este jueves en Kenia.

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Steinmeier ha realizado varias visitas a países africanos en años recientes: a Senegal en febrero de 2022; a Tanzania y Zambia entre octubre y noviembre de 2023; a Egipto en septiembre de 2024; a Nigeria, Sudáfrica y Lesoto en diciembre de ese mismo año; y a Ghana, Angola y, de nuevo, Egipto, en noviembre de 2025. EFE

(foto) (vídeo)