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La secretaria de Organización del PSOE, portavoz del partido y candidata al Congreso por Valencia, Rebeca Torró, ha llamado a las mujeres a "votar en defensa propia" este domingo, en las elecciones generales, y ha apelado a los hombres que "creen en la igualdad".

"Quiero hacer un llamamiento a todas las mujeres de este país de todas las generaciones y quiero decirles que este próximo domingo voten y voten en defensa propia por ellas mismas por sus hijas por sus madres, por sus abuelas, por sus amigas, pero también un llamamiento a todos los hombres a los hombres que creen en la igualdad que creen en la causa feminista", ha asegurado.

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Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios antes de participar en la marcha convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Asimismo, ha pedido que piensen en partidos como el PSOE, que "es quien defiende los derechos de las mujeres y los protegen y no en esos partidos que niegan la violencia machista". A estos últimos se ha referido como los que acaban "arrebatando"derechos y avances.

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"Por eso los socialistas estamos convencidos, convencidas que este próximo domingo este próximo domingo, la fuerza de las mujeres se va a oír en las urnas más que en una", ha indicado.

Torró ha estado acompañada por los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Óscar López, y Sara Aagesen. Además, junto a los socialistas se encontraba también la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

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