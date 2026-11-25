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São Paulo, 25 nov (EFE).- Celso Amorim, asesor para asuntos internacionales del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que está "muy preocupado" por el futuro del Mercosur por la "falta de respeto" a la tarifa exterior común por parte de los países que quieren impulsar negociaciones comerciales unilaterales con terceros países.

El asesor y excanciller brasileño, que habló en una entrevista al medio UOL, dijo que "los ataques" al Mercosur se producen "no por ideología, sino por intereses" económicos.

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Amorim recalcó que Brasil desea fortalecer el Mercosur y caminar hacia una unión aduanera, un objetivo que, reconoció, es "difícil", supone "sacrificios" y solo se podrá lograr a largo plazo.

No obstante, advirtió que "si no es posible tener una tarifa externa común", sería necesario revisar otras reglas del bloque y hacerlas "más estrictas", entre las que citó el acceso al mercado brasileño para sus socios del Mercosur.

"Exportar a Brasil con pocas restricciones de reglas de origen, sin una tarifa externa común, no tiene sentido", aseveró el asesor de Lula.

Brasil ha sido el país más crítico con Argentina por el acuerdo comercial alcanzado el pasado febrero por el Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos al margen del Mercosur.

El acuerdo entre Argentina y EE.UU. que preocupa a Brasil promete eliminar aranceles para 221 posiciones de bienes provenientes del país norteamericano, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.

Mientras que Milei defiende una mayor apertura comercial de Argentina, reducción de las barreras y flexibilidad para que los socios negocien acuerdos con terceros países, Lula apoya la apertura, pero de forma más gradual y coordinada con los demás socios.

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Los socios del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia, que está en fase final de adhesión, se reunirán la semana que viene en Montevideo en la cumbre semestral del bloque.EFE