Guardar

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha concedido la primera autorización de su historia a SpaceX, compañía aeroespacial de Elon Musk, para lanzar un millón de satélites y crear la primera constelación de centros de datos en el espacio.

"En este momento crucial para el desarrollo de la superinteligencia (IA) en el país (norteamericano), la FCC ha otorgado a SpaceX la autorización para desplegar un millón de módulos informáticos orbitales, destinados a procesar cantidades masivas de datos que se utilizarán aquí, en la Tierra", reza un comunicado de la agencia estadounidense.

PUBLICIDAD

Para el presidente de la comisión, Brendan Carr, esta medida refuerza el liderazgo estadounidense y su crecimiento en el ámbito de la inteligencia artificial. "Al trasladar la capacidad de procesamiento más allá de la Tierra, SpaceX y los numerosos competidores que desarrollan sus propios centros de datos orbitales están respondiendo a las exigencias de este momento histórico", ha expresado.

Asimismo, la FCC continúa evaluando otras propuestas de centros de datos orbitales y tiene previsto emitir decisiones sobre cada una de ellas lo más pronto posible, conforme a los procedimientos habituales de la agencia.

"Muy agradecido. Esto será un gran activo para América y el mundo", ha respondido el consejero delegado de SpaceX, Elon Musk, al comunicado emitido por Brendan Carr en la red social X, propiedad de la propia SpaceX.