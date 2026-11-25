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Mitrade finaliza el exitoso 2026 superando los 8 millones de usuarios registrados, con un volumen de negociación que aumentó un 44%

PR Newswire

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SAN PABLO, 25 de noviembre de 2026

SAN PABLO, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Mitrade, el bróker de CFD de rápido crecimiento a nivel global, cierra el año con fuerza tras atraer a casi 1,7 millones de nuevos usuarios, con un volumen de operaciones en todo el grupo que aumentó un 44%. En 2026, se adentró en nuevos territorios y profundizó su estrategia en los ya establecidos, perfeccionando su plataforma en función de cómo los operadores de cada región gestionaban los mercados excepcionalmente volátiles.

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Los factores que impulsaron ese crecimiento fueron las mejoras en las operaciones de Mitrade, la protección y el soporte al cliente, y una reputación más sólida:· En marzo, Mitrade obtuvo una nueva licencia de categoría 5 de la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA, por sus siglas en inglés), lo que le otorga una posición regulada en los Emiratos Árabes Unidos.

· Amplió su gama de instrumentos CFD a más de 1100, frente a los 800 anteriores, y ahora se pueden negociar acciones y ETF estadounidenses seleccionados fuera del horario habitual de EE. UU.

· Soporte al cliente local ampliado de 24/5 a 24/7.

· El seguro voluntario de exceso de pérdida, sin costo adicional, ya está disponible para los clientes que cumplan los requisitos en virtud de sus licencias CySEC, CIMA, FSCA y FSC.

· Recibió 13 premios de la industria, lo que eleva su total a 69.

Al ofrecer la perspectiva de Mitrade sobre Latinoamérica, Kevin Lai, vicepresidente de Mitrade Group, declaró: "Muchos operadores latinoamericanos han vivido fuertes fluctuaciones cambiarias, por lo que juzgan a un bróker por cómo se comporta bajo presión. Como empresa nueva en la región, sabemos que la confianza hay que ganársela. Agradecemos a todos los que le dieron a Mitrade esa oportunidad en 2026".

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Nombrada Mejor Nuevo Bróker de CFD de Latinoamérica en 2026 y Bróker Más Confiable a Nivel Mundial en 2026 por la revista World Business Stars, Mitrade inicia 2027 con Latinoamérica como parte de su comunidad global, buscando consolidar el impulso inicial que obtuvo en la región.

Acerca de Mitrade

Mitrade es una plataforma de negociación de CFD reconocida mundialmente y galardonada, con licencia de la CIMA de las Islas Caimán (SIB1612446), la FSC de Mauricio (GB20025791), la ASIC de Australia (AFSL398528), la FSCA de Sudáfrica (FSP 54842), la CMA de los Emiratos Árabes Unidos (20200000397) y la CySEC de Chipre (CIF438/23). El grupo democratiza el acceso al mercado, conectando a más de 8 millones de operadores con más de 1100 derivados extrabursátiles (OTC), incluidos índices, divisas, materias primas, ETF y acciones.

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La plataforma ofrece ejecución en milisegundos, diferenciales ajustados, mitigación de riesgos avanzada y compatibilidad con múltiples dispositivos, lo que garantiza una experiencia de negociación intuitiva y adaptada a cada operador.

Operar en los mercados financieros conlleva riesgos. Este artículo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero, ni una oferta, ni una solicitud.

Visite https://www.mitrade.com para obtener más información.

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FUENTE Mitrade Group