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Broxel consolida 15 años de trayectoria con la certificación antisoborno ISO 37001:2025

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2026

El hub de infraestructura financiera mexicano obtuvo la certificación bajo la versión más reciente del estándar internacional y refuerza su modelo de cumplimiento normativo, gobierno corporativo y ética empresarial.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En el año en que cumple 15 años de operación, Broxel alcanza uno de los hitos más relevantes de su historia: la certificación de su Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001:2025. Se trata de la versión más actualizada del estándar global para prevenir, detectar y enfrentar el soborno en las organizaciones.

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Normalización y Certificación NYCE, S.C. otorgó la certificación a Servicios Broxel, SAPI de C.V. NYCE es un organismo acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) con el número SGAS-02/18. El certificado No. 2024CRT-049 se emitió el 15 de octubre de 2026, tiene vigencia hasta el 10 de noviembre de 2027 y da continuidad al reconocimiento que la compañía mantiene desde noviembre de 2024. La empresa mexicana de medios de pago, fundada por el actuario Gustavo Gutiérrez Galindo, atiende a más de 30 millones de usuarios y suma esta certificación a PCI DSS v4.0.1 e ISO/IEC 27001.

ISO 37001 en la emisión de tarjetas, monederos electrónicos y dispersión de pagos

El alcance de la certificación abarca prácticamente toda la operación de Broxel como hub de infraestructura financiera. Incluye la emisión de tarjetas, monederos electrónicos, vales físicos y digitales, medios de pago y sistemas de cobro, así como la administración, el procesamiento, la dispersión y la distribución de estos productos y servicios.

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El sistema contempla, además, la negociación, ejecución y seguimiento de los contratos con socios comerciales. Asimismo, comprende las actividades de control de la gobernanza, las investigaciones internas y la supervisión a cargo del Oficial de Cumplimiento. Con ello, Broxel fortalece sus mecanismos para prevenir el soborno y gestionar los conflictos de interés.

El modelo parte de una evaluación de riesgos de soborno que considera factores internos y externos, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Además, se alinea con la legislación antisoborno y con la normativa de prevención de lavado de dinero (PLD) vigente en México.

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Cumplimiento normativo verificable, supervisado por la CNBV y Banxico

En un entorno donde la transparencia es decisiva, la certificación ISO 37001:2025 ofrece una validación independiente de las prácticas de Broxel: sus procesos se gestionan con controles verificables y mejora continua. A ello se suma su operación como SOFIPO, SOFOM e IFPE, supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México.

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Para quien dispersa recursos de terceros a gran escala, la confianza es un activo estratégico. Esta certificación respalda la solidez operativa de Broxel frente a clientes corporativos, aliados comerciales y autoridades, y frente a los millones de trabajadores y familias que reciben sus prestaciones a través de sus tarjetas.

15 años de tecnología financiera mexicana

A lo largo de tres lustros, Broxel ha construido, con talento mexicano, una plataforma tecnológica que conecta a empresas, comercios y usuarios con soluciones de pago, dispersión y gestión de recursos. Ha evolucionado hasta convertirse en una pieza clave de la infraestructura que habilita la digitalización financiera en México.

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La certificación bajo la norma ISO 37001:2025 refuerza esta trayectoria con un mensaje claro: el crecimiento de la compañía se sustenta en la integridad, la ética empresarial y una cultura de cumplimiento que permea en cada uno de sus procesos.

Broxel además actualizó en mayo del presente año su certificación PCI DSS v4.0.1, el estándar global que exigen Visa y Mastercard para proteger los datos de tarjetahabientes , que se suma a ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 e ISO 22301. Y en agosto, se convirtió en la primera institución financiera tecnológica en obtener la certificación Modelo Global CIC 4.0 del Instituto Mexicano de Telemarketing, que audita la calidad en la atención a clientes.

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Para mayor información consulta la autenticidad del certificado en línea en el portal de NYCE (www.nyce.org.mx).

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FUENTE Broxel