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El gigante danés del transporte marítimo y la logística A.P. Moller - Maersk ha firmado un Memorando de Entendimiento (MdE) con la Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF) de Marruecos para explorar oportunidades para el desarrollo conjunto de soluciones de transporte ferroviario y logística integrada en el país.

Según ha explicado la danesa, cuya filial APMT posee terminales en Tánger, el objetivo es incrementar el uso del ferrocarril para la carga en contenedores y, de este modo, dar cabida a los crecientes flujos de importación y exportación, al tiempo que se construyen cadenas de suministro más eficientes, resilientes y con menores emisiones

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La compañía destaca que, en los últimos años, Marruecos se ha consolidado como uno de los centros clave emergentes para las cadenas de suministro internacionales debido a la ubicación estratégica del país entre Europa, África y Oriente Próximo, así como a importantes inversiones en infraestructura y a una mayor conexión con los mercados globales.

En este sentido, Maersk considera que los nuevos centros de producción de industrias como la automotriz y la aeroespacial, así como el desarrollo de Tánger Med como un importante centro marítimo, son ejemplos tangibles de la creciente importancia de Marruecos como centro internacional de comercio y logística.

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En este contexto, ambos socios explorarán conjuntamente cómo la combinación de la red ferroviaria nacional y la experiencia multimodal de ONCF con la red global y las capacidades logísticas integradas de Maersk puede mejorar la conectividad entre los principales puertos de Marruecos y sus regiones industriales y económicas clave, al tiempo que el ferrocarril puede contribuir a reducir la presión sobre las redes de carreteras cuando aumente el volumen de carga.

Un segundo objetivo será la sostenibilidad, mediante el desarrollo de soluciones de transporte terrestre más eficientes y con menores emisiones.

"Este Memorando de Entendimiento representa un paso importante para fortalecer el papel del ferrocarril dentro del ecosistema logístico de Marruecos", ha declarado Mohamed Rabie Khlie, director general de ONCF, para quien la combinación de la infraestructura ferroviaria nacional con las capacidades logísticas integradas y la red marítima global de Maersk, permite explorar soluciones escalables para reforzar la competitividad y la resiliencia de las cadenas de suministro marroquíes.

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Por su parte, Guillaume Sauzedde, director general para la Región de Europa de A.P. Moller - Maersk ha señalado que, a través de su colaboración con ONCF, la compañía explorará cómo el ferrocarril puede complementar su red marítima y logística. "A medida que la economía y el comercio internacional continúan creciendo, las conexiones eficientes entre los puertos y los centros de producción y consumo del interior del país serán esenciales para un mayor crecimiento y éxito", ha afirmado.