08/09/2026 HADRAMOUT, Sept. 8, 2026 -- A screenshot shows trucks burning after they were targeted by ballistic missiles launched by Houthi group near Al-Wadiah military camp in Hadramout province, Yemen on Sept. 7, 2026. Yemen's Houthi group said Monday that it had carried out a ballistic missile strike on trucks it claimed were transporting military equipment from Saudi Arabia to the Al-Wadiah military camp in Yemen's government-controlled southeastern province of Hadramout. POLITICA Mohammed / Xinhua News / Europa Press

Guardar

El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, ha iniciado este miércoles una misión en Yemen ante el deterioro de la crisis provocada por el recrudecimiento de los combates tras la ofensiva a gran escala lanzada por los rebeldes hutíes a principios de septiembre.

A su llegada al país, ha señalado que su viaje busca principalmente "apoyar a la población civil de Yemen", ante un país "devastado por años de conflicto" y que "se está viendo sumido aún más en la crisis".

PUBLICIDAD

"La población civil está siendo asesinada. Los hospitales y los equipos de primera respuesta están siendo atacados. Los combates, la inseguridad y las severas restricciones a lo largo de las principales rutas de suministro impiden que las familias accedan a los alimentos y medicamentos que necesitan para sobrevivir. Millones de personas pasan hambre", ha denunciado Fletcher.

En medio de la crisis de refugiados que ya a afecta a 364.000 personas, incluidas decenas de miles en las últimas semanas, el jefe de la OCHA ha agradecido el papel de las organizaciones y trabajadores humanitarios en el terreno, al tiempo que ha avisado que la respuesta internacional "está llegando a un punto crítico debido a la grave falta de financiación".

PUBLICIDAD

"Instaré a la comunidad internacional a que redoble su apoyo a nuestra labor", ha indicado sobre los nuevos fondos necesarios para atender la crisis en Yemen.

A los actores en el conflicto, Fletcher ha pedido directamente a los hutíes que "liberen de inmediato y sin condiciones" a los trabajadores de Naciones Unidas y de otras organizaciones que mantienen detenidos.

Mientras, sobre la situación en Taiz, sitiada desde hace semanas por los rebeldes yemeníes que mantienen bloqueado el acceso humanitario, el responsable de la OCHA ha insistido en que haya "acceso humanitario seguro y sostenido a la población civil que necesita asistencia humanitaria", señalando que la prioridad urgente es Taiz.

PUBLICIDAD

"La labor humanitaria mundial está desbordada, insuficientemente financiada y siendo objeto de ataques. Yemen es el lugar en el que estamos más lejos de cumplir nuestro objetivo de llegar este año a 87 millones de personas con ayuda vital", ha lamentado, incidiendo en que la crisis que sufre el país no salga del radar de la comunidad internacional.

Las últimas semanas se han recrudecido los combates en Yemen, siguiendo la ofensiva lanzada el pasado septiembre por los hutíes, grupo que ha ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes.

PUBLICIDAD