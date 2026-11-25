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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha responsabilizado al Frente 39 'Arcesio Niño', facción vinculada a las disidencias de las FARC encabezadas por alias 'Iván Mordisco', del atentado con coche bomba perpetrado el lunes por la noche frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de Villavicencio, al tiempo que ha anunciado un paquete de ayudas económicas para reconstruir la zona afectada y asistir a las víctimas.

Tras encabezar un consejo extraordinario de seguridad junto a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y la cúpula militar y policial, el mandatario ha asegurado que el ataque constituye una "retaliación desesperada" frente a las operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos del Meta y el Guaviare desde que asumió la Presidencia del país latinoamericano, y ha responsabilizado de la escalada violenta a la política de "paz total" del anterior Ejecutivo de Gustavo Petro.

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"Si lo que pretenden los bandidos es arrodillar al Gobierno para obligarnos a negociar, están equivocados porque este Gobierno no negocia ni habla con narcoterroristas. Tienen dos opciones: la ley de sometimiento o una tumba", ha advertido De la Espriella durante su intervención en Villavicencio, en la que ha precisado que el vehículo empleado había sido robado el pasado 12 de marzo en Puerto Gaitán y que la onda expansiva causó daños en el 60% de la sede de la Gobernación, además de afectar a la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha identificado a Omar Pardo Galeano, alias 'Antonio Medina' --sobre quien pesan 48 investigaciones activas por homicidio, terrorismo, extorsión y reclutamiento ilícito--, como presunto autor intelectual de la acción terrorista, y a su hombre de confianza, alias 'Patón', como supuesto ejecutor material del ataque, según recoge la emisora colombiana La FM.

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De acuerdo con las primeras pesquisas técnicas realizadas por los equipos antiexplosivos, los integrantes del Frente 39 utilizaron entre 80 y 100 kilogramos de pentolita en el vehículo detonado hacia las 21.30 horas (hora local) del lunes en la Plaza Los Libertadores, un atentado que dejó al menos una veintena de personas heridas --dos de ellas en estado grave-- sin que se hayan registrado víctimas mortales.

El Ministerio de Defensa colombiano ha destacado además que las labores de inteligencia de las fuerzas de seguridad permitieron frustrar otros nueve atentados terroristas en el departamento, subrayando que la ofensiva desplegada en la región en los últimos meses se ha saldado con 275 integrantes de grupos armados neutralizados, la incautación de más de 4,7 toneladas de cocaína y la destrucción de 113 laboratorios.

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Para paliar los daños materiales y reactivar la economía local, el jefe de Estado ha dispuesto una partida inicial de 15.000 millones de pesos colombianos (unos 3,9 millones de euros) destinada a rehabilitar la Gobernación, el centro de la ciudad y las viviendas y comercios damnificados, además de anunciar la realización de un censo exprés y la cobertura sanitaria integral para todos los afectados.

Asimismo, el Ejecutivo activará una línea de crédito de 40.000 millones de pesos (alrededor de 10,3 millones de euros) al cero por ciento de interés para empresarios locales, junto a otros 3.000 millones de pesos (unos 777.000 euros) para proteger la temporada turística navideña y 1.000 millones (cerca de 260.000 euros) en apoyo a las micro y pequeñas empresas.

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