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Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado junto con el presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, y la primera dama la exposición "Mariana de Austria (1634-1696)", organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación AXA y que abrirá sus puertas al público este jueves hasta el próximo 28 de marzo.

Los cuatro han realizado un recorrido por la muestra acompañados por la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y comisaria de la muestra, Noelia García Pérez. En la visita, también han estado presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, y el vicepresidente de la Fundación AXA, Luis Sáez de Jáuregui, entre otros.

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La muestra, integrada en el proyecto "El Prado en femenino", reúne más de un centenar de obras --entre pinturas, esculturas, estampas y artes decorativas-- procedentes de colecciones nacionales e internacionales, algunas cedidas por el Kunsthistorisches Museum de Viena.

A través de piezas de artistas como Velázquez, Martínez del Mazo, Herrera Barnuevo, Carreño de Miranda y Claudio Coello, la exposición analiza la construcción y evolución de la imagen pública de Mariana de Austria a lo largo de más de cuatro décadas como reina consorte, regente y reina madre.

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El itinerario de la visita se ha articulado en torno a cuatro ámbitos: "Mariana de Austria, de archiduquesa a reina", "Mariana de Austria, reina consorte", "Mariana de Austria, reina regente" y "Mariana de Austria, reina madre".

Al término de la misma, los Reyes junto al presidente de Austria y su mujer, Doris Schmidauer, han firmado en el libro de honor del Museo Nacional del Prado y tras ello han recibido unos jarrones dedicados a Mariana de Austria realizados por el estudio de diseño vienés "Sheyn".

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Por último, los cuatro se han dirigido al Claustro de los Jerónimos, donde mantuvieron un encuentro con los asistentes al acto, tras lo cual, Don Felipe y Doña Letizia despidieron a Van der Bellen y la primera dama, a quienes han recibido poco después en el Palacio de la Zarzuela.

ENCUENTRO EN ZARZUELA

En el marco de su visita de trabajo, el jefe de Estado austríaco ha mantenido un encuentro bilateral con el Rey en el que, según ha informado Zarzuela, "en el que han abordado distintos asuntos de interés común y el excelente estado de las relaciones bilaterales entre España y Austria". Por su parte, la Reina Letizia ha recibido a Doris Schmidauer y, a continuación, los cuatro han mantenido un almuerzo privado.

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Esta no es la primera ocasión en la que Felipe VI recibe a Van der Bellen en Zarzuela, ya que ambos mantuvieron una audiencia en diciembre de 2019 con motivo de la celebración en Madrid de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).

Por su parte, los Reyes realizaron un viaje oficial a Austria en enero de 2022 invitados por el presidente austríaco, durante el que Felipe VI y Van der Bellen mantuvieron un encuentro de trabajo en el Palacio Imperial de Hofburg. La última ocasión en la que coincidieron ambos jefes de Estado fue en mayo de 2025 con motivo de la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen.

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