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EEUU PIB - el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 1,1 % en el tercer trimestre de 2026 respecto al segundo, equivalente a una tasa anualizada del 4,3 %.

CHINA ESPACIO - La nave tripulada Shenzhou-24 se acopló a la estación espacial china Tiangong con tres astronautas a bordo, entre ellos el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, el primer extranjero en viajar al complejo orbital.

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AUTOMOVOLISMO GP QUATAR - El Gran Premio de Qatar 2026 de Fórmula 1 se disputa del 27 al 29 de noviembre de 2026 en el Circuito Internacional de Losail (Lusail) como la penúltima cita de la temporada, con la carrera principal programada para el domingo 29 de noviembre.

TENIS COPA DAVIS - República Checa pasa a semifinales de la Davis tras eliminar a Canadá. EFE

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