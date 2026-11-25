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Bruselas, 25 nov (EFE).- Los líderes de la Unión Europea abordan este jueves la renovación de la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), que se espera recaiga en el español Pablo Hernández de Cos, y evalúan el último borrador del presupuesto a largo plazo del bloque, que ahonda en los recortes de propuestas pasadas.

La cumbre especial convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, -a la que no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral por las elecciones de este domingo- también servirá para que los Veintisiete discutan el nuevo paquete de financiación a Ucrania después de que lo pidiese el canciller alemán, Friedrich Merz.

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El relevo en la cúpula del BCE es el primer punto en la agenda del encuentro, del que se espera salga un acuerdo político para la sucesión de Christine Lagarde, que abandonará la presidencia anticipadamente el 7 de febrero, así como del economista jefe, Philip Lane, y la responsable de operaciones de mercados, Isabel Schnabel, que dejarán sus puestos en junio y enero, respectivamente.

Los únicos candidatos para esos dos cargos son el economista alemán Markus Brunnermeier y la economista francesa Laurence Boone tras un acuerdo entre Berlín y París que, al dejar en manos alemanas el importante cargo de economista jefe, allana el camino del exgobernador del Banco de España a la presidencia, que aún le disputa el neerlandés Klaas Knot.

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Aunque se había especulado con que Knot se retirase de la carrera tras el acuerdo franco-alemán, el exgobernador del banco central de Países Bajos sigue en la pugna, lo que obligará a celebrar un debate entre los líderes a pesar del amplio apoyo que tiene De Cos, según fuentes europeas.

Sin embargo, no se prevé que sea necesaria una votación que confirme que el español cuenta con la mayoría cualificada exigida para hacerse con la presidencia y se espera lograr un acuerdo político de consenso sobre los tres nombramientos, que pueda ser formalizado en la cumbre de diciembre.

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La renovación del BCE ha encontrado su sitio en una cumbre especial que Costa convocó con la idea de centrarla en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034, aunque todavía sin la intención de cerrar un acuerdo que los líderes intentarán como pronto en diciembre.

Sobre la mesa encontrarán el último borrador preparado por Costa, con un recorte del 10,2 % en el tamaño de las cuentas que ha conseguido, por ahora, no toparse con el rechazo frontal de los llamados frugales, el grupo de países comandado por Alemania que reclama reducir el presupuesto en "varios cientos de miles de millones de euros".

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Costa consigue llegar a esta magnitud con un recorte de 204.000 millones en precios corrientes y varios de estos países han declarado que se trata de "un paso en la buena dirección", aunque todavía piden más recortes.

Por contra, el borrador no ha satisfecho a Francia, país que lo considera "muy decepcionante" principalmente porque mantiene la dotación propuesta para la PAC, que ya incluía un recorte de casi el 10 % con respecto a los fondos del presupuesto vigente.

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París sí ha obtenido, en cambio, otra de sus grandes reivindicaciones, como es la introducción de un impuesto sobre las multinacionales digitales dentro de un paquete de nuevas fuentes de financiación que recaudarían unos 57.000 millones al año para las cuentas comunes.

España, por su parte, critica sobre todo que el nuevo borrador siga planteando recortes, en particular a los fondos de cohesión, aunque valora que se contemplen dos instrumentos que permitirían la emisión de deuda conjunta, por ejemplo para actuar frente a crisis.

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Las negociaciones presupuestarias se mezclarán con la discusión sobre el nuevo paquete de ayuda a Ucrania después de que Merz pidiese vincular los dos asuntos y exigiese que los Veintisiete "sin excepción" participasen en el nuevo préstamo para Kiev.

La idea del canciller alemán ganó apoyo durante la cumbre informal de Dublín hace dos semanas, pero choca con la posición de países como Hungría, República Checa o Eslovaquia, que precisamente consiguieron no participar en la última ronda de financiación.

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La Comisión Europea presentó la pasada semana una propuesta para destinar otros 45.000 millones de euros a Kiev en 2027, una cantidad que se financiaría de nuevo con emisiones de deuda respaldadas por los países europeos y que cubriría dos tercios de la brecha 70.000 millones que Kiev ha identificado para el próximo ejercicio. EFE