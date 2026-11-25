Guardar

Bogotá, 25 nov (EFE).- Las desapariciones de niñas y adolescentes aumentaron un 197 % en Colombia entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 887 casos en el mismo periodo del año anterior a 2.634, informó este miércoles el Instituto Nacional de Medicina Legal.

"La situación más preocupante se refleja en las desapariciones", aseguró la entidad en un balance por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre.

PUBLICIDAD

Además, Medicina Legal apuntó que, al corte del 10 de octubre, 1.574 de estas menores continuaban registradas como desaparecidas, aunque el boletín no precisa cuántas fueron localizadas, ni ofrece información sobre las circunstancias de estas desapariciones o su desenlace. EFE