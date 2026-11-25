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Río de Janeiro, 25 nov (EFE).- Los arrecifes de coral de Brasil perdieron el 33,8 % de su cobertura viva entre 2016 y 2024, principalmente por el calentamiento de los océanos, una reducción que pone en riesgo a estos ecosistemas marinos, según estudios internacionales divulgados este miércoles por el Gobierno.

De acuerdo con las investigaciones de la Red Mundial de Vigilancia de los Arrecifes de Coral (Gcrmn) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la cobertura de coral vivo en Brasil pasó del 26,6 % al 17,6 % en ese período, después de haber aumentado del 15,9 % al 26,6 % entre 2002 y 2016.

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De las ocho ecorregiones brasileñas evaluadas por la UICN, cinco fueron clasificadas como en peligro crítico y las otras tres presentan datos insuficientes.

Los arrecifes costeros del noreste del país registraron las mayores pérdidas, mientras que los del estado de Bahía (este) mostraron condiciones relativamente más estables.

Según los expertos, la clasificación indica un riesgo elevado de pérdida de sus funciones ecológicas, aunque no significa que los arrecifes hayan colapsado.

El principal factor de amenaza, explicaron, es el calentamiento de los océanos, agravado por la contaminación, la sobrepesca y la ocupación de las zonas costeras.

Brasil alberga los únicos arrecifes de coral verdaderos conocidos en el Atlántico sur, distribuidos a lo largo de unos 3.000 kilómetros de costa y con especies que no existen en ninguna otra parte del planeta.

Estos ecosistemas son fundamentales para la biodiversidad marina, la pesca, el turismo, la seguridad alimentaria y la protección de las zonas costeras.

Los resultados de los estudios fueron presentados a la prensa en el municipio de Tamandaré, en el estado de Pernambuco (noreste), por el Ministerio de Medio Ambiente, la Universidad Federal de Pernambuco, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y las organizaciones ambientales WWF Brasil y Recifes Costeros.

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Los estudios servirán de base para las medidas de conservación del Gobierno, que incluyen ampliar las áreas marinas protegidas, recuperar zonas degradadas y reforzar el seguimiento de los arrecifes. EFE

(foto)(video)