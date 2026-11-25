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Madrid, 25 nov (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea inician una cumbre especial centrada en las negociaciones presupuestarias con objeto de tratar de avanzar hacia un acuerdo antes de fin de año, y en la que abordarán también la renovación de la cúpula del Banco Central Europeo (BCE), entidad que aspira a presidir el español Pablo Hernández de Cos, así como las necesidades de financiación de Ucrania para 2027.

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Varias ciudades.- Concluye la votación de los españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del domingo, un proceso protagonizado por la elevada afluencia a los consulados españoles en América y las urnas especiales para los afectados por la 'ley de nietos'.

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París/Bruselas/Berlín.- Este jueves es el último día para que los españoles residentes permanentemente en varios países europeos puedan votar presencialmente en los consulados de España en el exteriore para las elecciones a las Cortes Generales del 29 de noviembre.

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Jerusalén.- Los israelíes con pasaporte español que votan estos días en el Consulado General de España en Jerusalén para las elecciones generales del domingo comparten una prioridad: que cambie el rumbo de las relaciones entre ambos países. Entre ellos hay judíos españoles emigrados a Israel, descendientes de sefardíes expulsados en 1492 y de chuetas mallorquines, e hijos de españoles.

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Quito.- Concluye la campaña de las elecciones locales de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa busca arrebatar al correísmo el control de las principales ciudades del país como la capital Quito y Guayaquil.

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Quito.- Los presos sin sentencia firme son los primeros en votar en las elecciones locales de Ecuador.

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Ormuz (Irán).- Nastaran lo dejó todo en Teherán y se instaló en la diminuta isla de Ormuz para abrir un hotel en busca de una nueva vida, pero en lugar de ello se vio con una butaca en primera fila del pulso que mantienen Irán y EE.UU. por el estrecho, lo que ha detenido la vida en este lugar.

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Marib (Yemen).- Los hospitales en la provincia yemení de Marib, uno de los frentes de combate activos en la guerra en el Yemen, enfrentan una crítica escasez de insumos básicos como sangre y oxígeno para atender el alto volumen de heridos, alertó en una entrevista a EFE el cirujano hispano-cubano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Eduardo Toro.

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Thiaroy sur mer (Senegal).- La vida de Yaye Bayam Diouf se detuvo el día en que perdió a su único hijo en el mar. Tras el golpe, decidió volcarse en ayudar a las personas que, como ella, sufren el desgarro de la ausencia. "Hablamos mucho de la emigración, pero poco de las necesidadea dr las familias", lamenta en una entrevista con EFE

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Leópolis (Ucrania).- El número de civiles que sufren amputaciones y otras heridas que cambian sus vidas y que deben someterse a largos procesos de rehabilitación sigue aumentando en Ucrania debido a la intensificación de los ataques aéreos rusos contra zonas civiles y a los retrasos en el suministro de sistemas de defensa antiaérea.

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Santiago de Chile.- Al menos cinco exagentes de la dictadura chilena han quedado en libertad en los últimos meses antes de cumplir sus condenas, un hecho que organizaciones de derechos humanos atribuyen a la "inacción" del Gobierno del presidente José Antonio Kast en los tribunales y que -denuncian- favorece la impunidad de crímenes de lesa humanidad.

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Moscú.- El presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, visita Rusia.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo rumano, Dan Neculăescu, con quien aborda la guerra rusa en Ucrania y los efectos en el país vecino.

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Bogotá.- El exministro colombiano Alejandro Gaviria muestra en una entrevista con EFE su preocupación por "ciertas derivas autoritarias" que percibe en el presidente Abelardo de la Espriella y ve un "intento deliberado del poder" de crear "fracturas artificiales" en la sociedad de su país.

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Bruselas.- Organizaciones europeas que representan a agricultores y cooperativas del sector convocan una protesta en Bruselas contra las modificaciones de la Política Agraria Común propuestas para el próximo presupuesto europeo, coincidiendo con el inicio de una cumbre de líderes de la UE donde se discutirán el marco financiero plurianual para 2028-2034.

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La Habana.- Cuba presenta su cartera de oportunidades para incentivar la inversión extranjera como parte de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2026), en un momento en el que las autoridades han impulsado medidas liberalizadoras para hacer frente a la grave crisis económica y energética del país caribeño.

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Nairobi.- Hace décadas transportaba pasajeros por las carreteras de Kenia y hoy, sin motor ni destino al que llegar, un viejo autobús británico de dos pisos descansa en un jardín de Nairobi, donde sus asientos han dejado paso a camas para quienes buscan pasar la noche en un alojamiento fuera de lo común.

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La Habana.- Tras diez años del fallecimiento del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), Cuba homenajea su figura con un espectáculo político-cultural en la escalinata de la Universidad de La Habana, en un momento crítico en la isla marcada con una profunda crisis económica y energética y el aumento de presiones por parte de EE.UU. para impulsar cambios económicos y políticos en el país caribeño.

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Ciudad de México.- Los premios Rolling Stone en Español, entre cuyos nominados figuran Julieta Venegas, Kenia Os, Rosalía, CA7RIEL y Paco Amoroso, regresan a México para reconocer a las figuras más destacadas de la música latinoamericana.

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Londres.- Se cumplen 50 años de la aparición del sencillo "Anarchy in the UK", el primero de los Sex Pistols y disco considerado fundacional del movimiento 'punk' británico.

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Roma.- Como los misteriosos frailes que imaginó en 'El nombre de la rosa', Umberto Eco atesoró a lo largo de su vida una biblioteca inmensa, enriquecida con todo tipo de saberes. Ahora, diez años después de su muerte, la colección ha sido trasladada a la ciudad de Bolonia (norte) con el desafío de mantener rigurosamente el orden en el que el pensador solía colocar sus libros, como un mapa para adentrarse en su mundo de conocimiento.

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Lima.- La escritora e intelectual estadounidense Siri Hustvedt ha pasado los últimos meses promocionando su último libro 'Historias de fantasmas', dedicado a la relación con su pareja, el fallecido autor Paul Auster, y sostiene que seguir hablando de "su fantasma" es una "forma de resucitarlo".

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Nueva York (EEUU).- Nueva York celebra el centenario del desfile de Acción de Gracias de Macy's, una tradición que comenzó en 1924 y que cada año marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos, con una edición especial que contará con un récord de 100 globos y figuras inflables.

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Montevideo.- El argentino Estudiantes y el brasileño Palmeiras se enfrentarán en el último duelo de una Copa Libertadores que en la temporada 2026 incrementó nuevamente sus premios y entregó 220 millones de dólares, de los que 25 millones de dólares serán para el ganador de la final.

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