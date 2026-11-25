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Washington, 25 nov (EFE).- La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) aseguró este miércoles que no detectó plomo tras la detonación esta mañana de 4.536 kilos de explosivos deteriorados, que almacenaba una planta de municiones en el estado de Iowa.

"Todos los monitores de aire de la EPA, que operan en tiempo real, indican una detección CERO de plomo en el aire en toda la región. Los monitores de la EPA no dejaron de recopilar datos en ningún momento durante el evento", informó la entidad en un comunicado en X.

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El Ejército de Estados Unidos realizó a las 10:00 hora local (15:00 GMT) una detonación controlada de más de 4.500 kilos de azida de plomo, una operación que había despertado preocupación entre los vecinos por los posibles efectos tóxicos y que fue bloqueada temporalmente por una decisión judicial.

La reserva detonada contenía 68 barriles subterráneos, cuya destrucción se decidió después de que especialistas detectaran formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de ellos.

Las proyecciones de los militares contemplaban que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta a 160 kilómetros de distancia, pese a las medidas previstas para contener la contaminación.

El subsecretario del Ejército de EE.UU., Jordan Gillis, explicó en un vídeo publicado en redes sociales que eligieron "la hora y el lugar para optimizar las condiciones y obtener el mejor resultado para la seguridad del público y las comunidades cercanas".

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Además, aseguró que se prepararon bloqueadores de gel para limitar la liberación de partículas a raíz de la detonación para mantener sus "responsabilidades medioambientales" y dejar limpia el área después de la operación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en redes poco después de la explosión que "los primeros informes desde Iowa indican que las labores de mitigación del Ejército han superado con creces las expectativas".

Una humareda de color blanco y gris de decenas de metros fue el primer resultado visible de las explosiones, según las imágenes de los medios locales.

El tribunal de apelaciones de Misuri, estado vecino de Iowa, autorizó este lunes la operación, que había estado bloqueada por impugnación legal contra el plan de detonación. EFE