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Tegucigalpa, 25 nov (EFE).- Decenas de hondureñas exigieron este miércoles al Estado adoptar medidas urgentes para poner un "alto" a los feminicidios y a la violencia machista en su país, donde más de 260 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2026 y la impunidad en estos crímenes ronda el 97 %.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y al ritmo de tambores y con consignas como "No queremos machos que nos asesinen", feministas agrupadas en la Plataforma 25 de Noviembre marcharon hasta las inmediaciones de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, cuyas instalaciones permanecieron resguardadas por policías y militares.

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La activista Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina, dijo a EFE que las mujeres atraviesan una "situación bastante crítica" en Honduras, marcada por la violencia física, económica, social y cultural, ante la aparente falta de interés de las autoridades por establecer un plan estratégico para combatirla.

"Estamos exigiendo un alto a los femicidios, un alto a las desapariciones de las mujeres", señaló Cruz, para quien las mujeres no pueden "seguir siendo cifras", y reclamó respuestas de los entes de justicia para que los asesinatos de ellas "no queden en la impunidad".

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La activista subrayó que, además de los más de 260 asesinatos registrados en 2026, según datos del Centro de Estudios de la Mujer (CDM), preocupa el aumento de las desapariciones, con un promedio de una mujer desaparecida al día y cerca de 270 denuncias acumuladas. De estas, el 10 % termina en asesinato.

Durante la protesta, las manifestantes exigieron al Parlamento aprobar con urgencia la Ley de Alerta Morada, destinada a activar mecanismos de búsqueda temprana de mujeres desaparecidas, así como asignar presupuestos suficientes y con enfoque de género para evitar que las normativas vigentes "se queden en papel mojado".

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Cruz también alertó sobre la "dramática" precariedad económica y la inseguridad alimentaria que afectan a las mujeres rurales e indígenas, una situación agravada por los efectos del cambio climático y los desalojos forzosos en el campo.

Por su parte, la coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa Martínez, señaló a EFE que la impunidad en los asesinatos de mujeres ronda el 97 %.

Atribuyó esa situación a las limitaciones operativas de las instituciones encargadas de impartir justicia, entre ellas el déficit de unos 900 fiscales en el Ministerio Público (Fiscalía) y la falta de al menos tres juzgados especializados en violencia doméstica.

Martínez pidió al Parlamento destinar el 10 % del presupuesto general a atender la problemática de las mujeres y un 5 % adicional para fortalecer la Policía y los tribunales.

"Si ellos (el Parlamento) no asignan esos recursos y no se refleja esa voluntad, no importa que aumenten las penas por femicidio. Si no encuentran a los responsables, ¿de qué nos sirven las penas?", cuestionó la activista, quien también reclamó una reforma del sistema educativo que incorpore contenidos sobre prevención de la violencia sexual y contribuya a cambiar los estereotipos desde la niñez.

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Las feministas reiteraron que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de las mujeres mediante políticas públicas integrales y la asignación de recursos efectivos desde los poderes Legislativo y Ejecutivo. EFE

(foto)(vídeo)