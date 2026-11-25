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Washington, 24 nov (EFE).- El saudí Abdulrahman Alfozan, un exempleado de OpenAI acusado de instalar dispositivos para grabar conversaciones en las oficinas de la compañía, afrontará un juicio en enero de 2027 en Estados Unidos, mientras un juez federal ordenó este martes su puesta en libertad bajo una fianza de un millón de dólares.

El magistrado Alex Tse, de un juzgado federal de la ciudad de San Francisco, consideró que la Fiscalía no ha presentado pruebas suficientes para mantenerlo detenido a la espera del proceso.

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Alfozan, que deberá llevar un dispositivo de vigilancia electrónica, cumplir un toque de queda y permanecer en el norte del estado de California, tendrá prohibido contactar con empleados de OpenAI o acceder a información de la empresa fuera del material autorizado para su defensa.

La decisión se produce después de que los fiscales presentaran nuevas pruebas sobre las grabaciones.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, los investigadores encontraron cientos de archivos de audio en un ordenador del acusado, entre ellos decenas de conversaciones y reuniones celebradas en OpenAI durante septiembre, algunas relacionadas con información que la Fiscalía considera posibles secretos comerciales.

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Los fiscales sostienen que Alfozan, de 35 años, utilizó un dispositivo oculto detrás de un televisor en una sala de reuniones ejecutivas para captar conversaciones sobre asuntos técnicos, comerciales y estratégicos.

OpenAI descubrió el aparato el 30 de septiembre y posteriormente encontró otro dispositivo en una bolsa del entonces empleado, que fue detenido el 9 de octubre.

Alfozan se ha declarado no culpable de un cargo de interceptación ilegal de comunicaciones orales, por el que se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión. EFE