Guardar

São Paulo, 25 nov (EFE).- El Gobierno de Brasil considera la posibilidad de invitar a una autoridad argentina distinta al presidente Javier Milei a la próxima investidura del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El asesor para asuntos internacionales de Lula, Celso Amorim, en una entrevista al medio UOL, dijo que "se está pensando" en cursar la invitación a otra autoridad, con el objetivo de que Argentina esté representada en el acto de posesión de Lula, previsto para el próximo 5 de enero en Brasilia.

PUBLICIDAD

"Espero que se pueda encontrar una fórmula", dijo Amorim, en plena crisis diplomática sin precedentes entre los Gobiernos de Brasil y Argentina.

Amorim no quiso responder a preguntas concretas sobre si se piensa invitar al presidente de una cámara del Congreso Nacional o a un expresidente argentino.

El excanciller brasileño recalcó que a pesar de la crisis diplomática con el Gobierno de Milei, Brasil no tiene "nada contra el pueblo argentino".

"De todas las relaciones estratégicas que tiene Brasil, la de Argentina es la más estratégica", subrayó Amorim.

Además de no invitar a Milei a la investidura, el Gobierno de Lula decidió no mandar de vuelta a Buenos Aires al embajador brasileño, en respuesta a las críticas de las autoridades argentinas al reciente proceso electoral, según publicó este miércoles Agencia Brasil, la agencia de noticias del Estado.

PUBLICIDAD

El embajador Julio Bitelli, que fue convocado de vuelta a Brasilia en julio por las críticas de Milei a Lula, no regresará al país vecino para retomar su puesto al frente de la misión diplomática, lo que consolidaría un rebajamiento del nivel de las relaciones bilaterales.

La decisión se tomó días después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, dijera en una entrevista que hubo "situaciones" en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre que "colocaron en duda todo el escenario".

Los comicios dieron la victoria a Lula por una diferencia de más de cuatro millones de votos, pero su rival ultraderechista, Flávio Bolsonaro, denunció, sin pruebas, supuestos fraudes y se declaró ganador.

Bolsonaro es un aliado de Milei, a quien le agradeció su ayuda tras fugarse a EE.UU. vía Argentina pocos días después de la derrota electoral.

En la entrevista, Amorim también afirmó que no se pueden tolerar las ofensas personales al presidente brasileño.

Asimismo, Amorim valoró que el enfriamiento de las relaciones con Argentina no acarrearán restricciones al comercio, pero advirtió de que sí pueden impedir que los dos países vecinos avancen en el impulso de iniciativas de cooperación en sectores "delicados", como el caso de la energía nuclear. EFE

PUBLICIDAD