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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a las críticas del Gobierno de Estados Unidos por permitir la llegada del salvadoreño Kilmar Ábrego García: "Lecciones ni una para España ni para ningún otro país" en materia de inmigración por parte de Estados Unidos, ha afirmado Albares.

Así se ha pronunciado este miércoles al ser preguntado en rueda de prensa tras participar en la cumbre anual de ministros de exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, después de que la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, haya afirmado que "el salvadoreño eligió autodeportarse a España, un país que ha quedado devastado por sus políticas de puertas abiertas".

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Albares ha insistido en que "España no tiene ninguna lección que recibir en materia de gestión de flujos migratorios", y ha vinculado los mensajes de la Casa Blanca con la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato.

"Tal vez esos tweets de la administración norteamericana tengan que ver con los recientes resultados en las elecciones legislativas norteamericanas, esa victoria del Partido Demócrata, que incluso la administración norteamericana ha indicado que tiene mucho que ver con la gestión migratoria", ha apuntado el ministro español.

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Albares ha destacado que la frontera de la UE con África es la más compleja de gestionar del planeta, y ha asegurado que cuando se miran las cifras de migrantes irregulares a través de la zona del Mediterráneo español comparada con otras entradas por otras partes del Mediterráneo, "las cifras son siempre mucho mejores".

También ha subrayado que lo mismo ocurre cuando se observa "la humanidad y el respeto a los derechos humanos" con el que gestiona España estos episodios.

ÁBREGO NO HA CONTACTADO CON EL GOBIERNO

Ha concretado que ni Kilmar Ábrego ni sus representantes legales se han puesto en contacto con el Gobierno español, y que el viaje a España ha sido una decisión voluntaria suya, tras lo que ha recordado que los ciudadanos salvadoreños "no necesitan ningún tipo de visado Schengen para ingresar en la UE y pueden estar hasta 90 días".

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Albares también se ha referido a declaraciones que ha hecho el abogado del salvadoreño, en las que ha indicado que "su idea es hacer una gira por Europa para explicar la situación en la que se ha encontrado y residir finalmente en México", y ha insistido en que no ha habido ningún contacto con el Ejecutivo español.

ESTUDIANTE CATALÁN DETENIDO POR EL ICE

Sobre la detención por parte del ICE en Estados Unidos de un estudiante catalán, el ministro ha indicado que las autoridades españolas han estado en contacto con él desde el primer momento y tiene "toda la atención consular y toda la atención diplomática para que se produzca su liberación lo antes posible".

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Albares ha informado de que este mismo miércoles la embajadora de España en Washington ha hablado con sus padres y "está lo mejor atendido posible".

Sobre los 3.000 dólares y el vuelo que el ICE ofrece al estudiante para su deportación, el ministro ha indicado que se trata de una "oferta genérica" que hacen las autoridades norteamericanas a todas las personas que se encuentran en una situación similar.

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