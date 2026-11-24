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Ciudad de México, 24 nov (EFE).- México captó 43.090 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) entre enero y septiembre de 2026, el mayor monto registrado para los primeros nueve meses de un año, informó este martes la Secretaría de Economía.

“Les adelanto que de nuevo es récord”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, minutos antes de que la Secretaría de Economía difundiera las cifras.

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El monto registrado entre enero y septiembre de 2026 también fue superior en un 5,3 % a los 40.906 millones reportados inicialmente para el mismo periodo de 2025.

Las empresas extranjeras reinvirtieron en México 34.975 millones de dólares de sus ganancias, un 26 % más que un año antes y también un máximo histórico para el periodo.

Las nuevas inversiones sumaron 3.800 millones de dólares, el 8,8 % del total, mientras que los flujos por cuentas entre compañías alcanzaron los 4.315 millones, el 10 % de lo captado, tras caer un 34,6 % interanual.

La industria manufacturera lideró la captación con 19.231 millones de dólares, el 44,6 % del total y un 26,6 % más que un año antes.

Dentro del sector, las nuevas inversiones crecieron un 58,8 %, de 708 millones a 1.124 millones, impulsadas por la fabricación de equipos de transporte y de computación y componentes electrónicos.

Los servicios financieros y de seguros ocuparon el segundo lugar, con 10.635 millones de dólares, seguidos del sector de transportes, correos y almacenamiento, con 3.099 millones.

Por países, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de la inversión, con 19.334 millones de dólares (44,9 %), seguido de España, con 6.208 millones (14,4 %).

Alemania, Reino Unido y Canadá completaron el grupo de cinco países que aportó el 77,7 % del total.

La capital mexicana recibió 19.602 millones de dólares, el 45,5 % de la inversión nacional, y junto a Nuevo León, Jalisco, Baja California y Puebla, concentró el 71,6 % de los flujos.

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