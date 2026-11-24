Guardar

Moscú, 24 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, excluyó hoy al aclamado director de cine Alexandr Sokúrov, muy crítico con sus políticas, del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin.

Además de Sokúrov, fueron excluidos el abogado Vladimir Riajóvski; la copresidenta de la Unión Panrusa de Pacientes, Yana Vlásova, y el escritor y el redactor jefe de la Gaceta Literaria, Maxim Zámshev. Los cambios fueron publicados en el portal oficial del Estado ruso.

PUBLICIDAD

Sokúrov, quien ganó el León de Oro de Venecia con su película Fausto en 2011 y también fue premiado en Cannes, ya había sido excluido en enero del Consejo para el Desarrollo de la Cinematografía.

El director ha denunciado en numerosas ocasiones la censura en la Rusia actual. Recientemente, incluso escribió una carta abierta dirigida al oscarizado cineasta Nikita Mijalkov, uno de los máximos responsables de la propaganda rusa, en la que pedía ayuda para combatir la censura cinematográfica.

PUBLICIDAD

"Lamentablemente, en los últimos años, la censura y las sistemáticas prohibiciones me han imposibilitado continuar con mi desarrollo profesional. Por desgracia, no soy el único que se enfrenta a este problema", escribió en su canal de Telegram en junio.

El veterano cineasta se ha pronunciado en defensa de los presos políticos y se ha opuesto a la persecución de las personas declaradas como agentes extranjeros. Sokúrov se lo echó en cara a Putin en una reunión del consejo el pasado 9 de diciembre.

PUBLICIDAD

"En mi opinión, esta es una decisión equivocada (nombrar a personas agentes extranjeros), una decisión que humilla a una persona, a un ciudadano, y que no le permite desarrollarse ni seguir existiendo", afirmó.

Entre otras cosas, criticó las cuotas para los hijos de militares rusos a la hora de ser admitidos en las universidades -Putin rechazó ese comentario- y la subida de las tarifas de gastos comunales.

"A los artistas se les niega la oportunidad de realizar sus sueños artísticos o, simplemente, de ejercer su profesión. Y muy a menudo, a estas personas no se les explica por qué son tratadas con dureza e inflexibilidad", denunció.

El Kremlin, que combate toda sombra de disenso y crítica de la campaña militar en Ucrania, ha expulsado en los últimos años del Consejo a numerosos activistas, que han sido sustituidos por personas leales, propagandistas y blogueros militares.

Muchos de los principales defensores de los derechos humanos de este país han tenido que exiliarse desde que comenzó la guerra hace casi cinco años para no ser perseguidos penalmente por sus críticas a Putin o a la contienda.EFE