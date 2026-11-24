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Toronto (Canadá), 24 nov (EFE).- Canadá y Catar firmaron este martes dos acuerdos para impulsar las inversiones bilaterales y reforzar la cooperación consular en Afganistán, en el marco del primer Diálogo Estratégico entre los dos países, celebrado en Ottawa.

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y el ministro de Estado catarí de Comercio Exterior, Ahmad bin Mohammed al Sayed, suscribieron un acuerdo de promoción y protección de inversiones extranjeras que facilitará el acceso de las empresas canadienses al mercado catarí.

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Anand también firmó con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores catarí, Mohammed al Khulaifi, un acuerdo para que Catar asista a Canadá en la gestión de casos consulares complejos de ciudadanos canadienses en Afganistán.

En 2025, el comercio bilateral de mercancías ascendió a 355,2 millones de dólares canadienses (249 millones de dólares estadounidenses o 227 millones de euros), mientras que las inversiones directas cataríes en Canadá alcanzaron los 339 millones de dólares canadienses.

Ottawa aspira a atraer capital del fondo soberano Qatar Investment Authority, que cuenta con activos de unos 600.000 millones de dólares estadounidenses, para proyectos energéticos, de infraestructuras e inteligencia artificial.

Los acuerdos son fruto del acercamiento iniciado en enero con la histórica visita a Doha del primer ministro canadiense, Mark Carney, durante la que Catar se comprometió a realizar importantes inversiones estratégicas en Canadá.

El fortalecimiento de las relaciones con los países del Golfo forma parte de la estrategia de Carney para reducir la dependencia económica de Estados Unidos ante la ofensiva arancelaria del presidente Donald Trump.

Ottawa pretende duplicar en una década sus exportaciones a otros mercados y atraer un billón de dólares canadienses en nuevas inversiones. EFE