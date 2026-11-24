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El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que deben seguir "aspirando" a terminar la fase de liga de la Liga de Campeones "entre los ocho primeros", que pasan directamente a octavos, después de conseguir este martes ante el Slovan Bratislava (0-2) su cuarta victoria de la temporada en la competición continental.

"Es una victoria muy importante. Primero, porque creo que nos deja matemáticamente ya clasificados entre los primeros 24 equipos. En segundo lugar, porque tenemos que seguir aspirando a tratar de estar entre los ocho primeros, lo que sería un gran logro", señaló en declaraciones a Movistar+. "Las aspiraciones tienen que ser una mezcla de lo que se ve en el campo con la mentalidad de no ser conformista. Dentro del campo hay que demostrarlo", añadió.

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Además, el técnico chileno insistió en la importancia de haber conseguido cuatro triunfos en cinco encuentros. "Tener 12 de 15 -puntos- en la Champions no es fácil, pero tenemos que agregar a eso que vamos en el cuarto lugar en LaLiga, con un rendimiento muy alto y estamos clasificados en la Copa del Rey. Me alegra mucho por el plantel. Hacemos las rotaciones, y quizás hoy día habría tenido muchas críticas si no hubiésemos ganado, porque el plantel me da la seguridad de que, independiente de los nombres que jueguen, el funcionamiento del equipo está a un buen nivel. Me alegro mucho que hayamos sacado estos puntos y con la portería en blanco", apuntó.

Sobre el equipo, recalcó que "más que una plantilla profunda", la clave está siendo "tener a todos los jugadores comprometidos con los proyectos". "Los proyectos se llevan de distintas maneras; muchas veces uno tiene un titular y no lo mueve ahí hasta que tenga problemas. Veo un plantel absolutamente comprometido con un sistema de juego, con un funcionamiento, y son ellos los que tiene gran mérito de dónde estamos", expresó.

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Respecto a Antony, afirmó que está teniendo "momentos mejores y momentos peores durante la temporada". "Quizás esta temporada no estaba en su mejor momento, pero siempre trabajó mucho en los partidos. En los últimos dos ha levantado mucho y seguramente va a retomar su nivel. Pero no solamente Antony, también el 'Cucho', después de una lesión tan larga haber podido reaparecer con goles; Álvaro Fidalgo hizo también un muy buen partido... Veo al plantel muy consciente y con mucha ambición", subrayó.

Por último, Pellegrini agradeció el apoyo de la afición verdiblanca, presente en Bratislava. "Lo dijimos antes del partido, que ojalá no les falláramos, porque siempre jugar de visitante es complicado. Ellos vienen apoyan exactamente igual. Me alegra mucho que se hayan podido llevar este triunfo y que haya servido el viaje que hicieron hasta acá", finalizó.

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