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Ciudad de Panamá, 24 nov (EFE).- El Gobierno de Panamá presentará una cartera de proyectos en Reino Unido para "avanzar en su financiamiento", aprovechando un acuerdo bilateral que establece recursos por hasta 6.000 millones de dólares por parte de la agencia de crédito de exportación británica, afirmó este martes el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

Estos proyectos serán presentados durante la visita oficial que desarrollará en Reino Unido el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que incluye una audiencia con el rey Carlos III el próximo 3 de diciembre, como informó el Gobierno panameño el pasado 12 de noviembre.

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El ministro panameño de Exteriores recordó este martes que Panamá y el Reino Unido firmaron en enero de 2025 un memorando de entendimiento mediante el cual la agencia británica UK Export Finance contempla una facilidad de financiamiento de 6.000 millones para proyectos de infraestructura.

"Durante la visita, la delegación panameña presentará una cartera de proyectos ante las autoridades británicas, con el propósito de avanzar en financiación", agregó el canciller, según informó un comunicado de prensa de la Cancillería.

La información oficial no precisó cuáles proyectos serán presentados durante la visita al Reino Unido, que comenzará en una fecha no precisada aún, pero el Gobierno de Mulino promueve nuevas infraestructuras de puertos, vías férreas y carreteras, entre otros.

La Cancillería panameña dijo que la agenda en Londres contempla, entre otros, un encuentro con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ed Miliband; con el ministro de Estado de Ciencia, Innovación e Inversiones, Chris McDonald; y con el ministro de Estado de Comercio, Lord Anas Sarwar, quien tiene a su cargo las operaciones del UK Export Finance.

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Martínez-Acha sostuvo que el presidente Mulino "ha ordenado elevar" la relación "protocolar y diplomática" con Reino Unido "a una alianza estratégica", y que la visita "es un mensaje claro de dos Estados" sobre la "importancia de la relación bilateral".

"Vamos a Londres a presentarnos como socios fiables en la región”, resaltó el canciller de Panamá. EFE