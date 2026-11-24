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Buenos Aires, 24 nov (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 0,60 %, hasta las 81.069,77 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+5,2 %) y Central Puerto (+4,1 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Aluar (-1,5 %) y Telecom Argentina (-0,7 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 5,7 %, a 1.094 puntos básicos, el nivel más alto en trece meses.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 15 pesos, a 1.615 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió 21 pesos, a 1.592 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 25 pesos, a 1.700 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 4,1 %, a 1.793,24 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,6 %, hasta los 1.690,64 pesos por unidad. EFE

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