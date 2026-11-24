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São Paulo, 24 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó este martes un 0,43 % impactada por la depreciación de las acciones de Vale y Petrobras, lo que contrarrestó el optimismo inicial generado por la aprobación del paquete de ajuste fiscal en el Congreso y la expectativa de nuevas medidas para reforzar las cuentas públicas.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, cerró en los 164.089 puntos, su cuarta baja consecutiva.

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La plaza paulista comenzó la jornada con ganancias después de que, la víspera, se aprobara el proyecto de ajuste fiscal en la Cámara de Diputados -tras aprobarse en el Senado la semana pasada- y fuera sancionado este martes por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los operadores también vieron con buenos ojos, aunque con cautela, los rumores de que Lula autorizaría al equipo económico a enviar al Congreso una propuesta de reforma constitucional para abordar los gastos obligatorios del Estado.

Limitar el crecimiento del gasto es una de las principales demandas del mercado, ya que podría contribuir a frenar el aumento del endeudamiento público brasileño, que alcanzó el 82,9 % del PIB en septiembre.

La bolsa paulista, sin embargo, fue reduciendo las ganancias registradas durante la mañana presionado por la depreciación de las acciones ordinarias de Vale y las preferenciales de Petrobras, dos de sus principales valores.

Los papeles de la gigante minera retrocedieron un 5,44 % en medio de una intensa corriente vendedora y de la presión sobre las empresas exportadoras, mientras que los de la petrolera estatal se desvalorizaron un 1,84 % y fueron las más negociadas del día.

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El mercado recibió con reservas el nuevo Plan de Negocios de la petrolera estatal, que eleva las inversiones previstas hasta 122.000 millones de dólares para el quinquenio 2027-2031, lo que puede reducir la capacidad de la compañía para repartir dividendos en el corto plazo.

Las acciones del Ibovespa que más subieron en la jornada fueron los títulos de la empresa de servicios educativos Cogna, que se apreciaron un 6,41 %, seguidos de los papeles de la operadora de planes de salud Hapvida (+5,17 %).

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En cuanto a las pérdidas, las acciones que más se desvalorizaron fueron las de la petroquímica Braskem (-13,4 %), junto con las de la cadena de supermercados Pão de Açúcar (-9,72 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,27 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,909 reales para la compra y 5,910 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado este martes en la bolsa fue de 33.761 millones de reales (unos 5.722 millones de dólares) en más de 4,2 millones de operaciones financieras. EFE