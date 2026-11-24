Guardar

Al menos once personas han muerto este martes a causa de una colisión entre un autobús y un camión en Ras al Jaima, uno de los emiratos que integran Emiratos Árabes Unidos (EAU), según han confirmado las autoridades, que han destacado que por ahora se desconocen las causas del suceso.

El Ministerio del Interior emiratí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que al lugar se han desplazado "equipos especializados" para atender a las víctimas y trasladarlas a hospitales de la zona tras el accidente, que ha provocado afectaciones al tráfico.

PUBLICIDAD

"Se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del accidente, cuyos resultados se anunciarán una vez concluida", ha manifestado, antes de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y pedir a la población que "no difunda rumores" y obtenga información sobre el suceso únicamente a través de "fuentes oficiales".