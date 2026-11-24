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Investigadoras y docentes universitarias han advertido de que prácticas en las relaciones de pareja, como compartir la ubicación en tiempo real, intercambiar contraseñas o exigir respuestas inmediatas a través de aplicaciones móviles, constituyen formas de control y violencia digital.

Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, especialistas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) analizan en entrevistas para Europa Press el origen, la respuesta legal y la prevención ante la violencia digital.

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En este sentido, la coinvestigadora principal del grupo Investigación en Violencia, Género y Psicopatía (INVIGEPS) y coordinadora académica del Máster en Victimología y Criminología Aplicada de la UNIR, Agustina Vinagre, asegura que pedir contraseñas o la geolocalización "son formas de violencia" y avisa de que "no son formas de amor, son formas de tener a la mujer controlada".

"Lo que habría que hacer es formar e informar de que no hay que compartir ninguna contraseña, nadie tiene por qué coger tu teléfono móvil. Tú tienes derecho a una absoluta intimidad y privacidad y no tienes que compartir con nadie esa geolocalización, porque eso no son formas de amor. Son formas de tener a la chica o a la mujer controlada", explica Vinagre.

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Asimismo, señala que el "problema" radica en normalizar estas conductas bajo mitos del amor romántico o confundir los celos -una emoción- con la conducta de vigilar. Por ello, aboga por educar en la asertividad y en el establecimiento de límites personales.

De la misma manera, Vinagre indica que la violencia machista lleva "mucho tiempo" existiendo y que la dimensión digital supone únicamente el empleo de nuevas herramientas tecnológicas para ejercer la coerción y el control "de siempre".

Desde la psicología y la criminología, Vinagre recuerda que "siempre los agresores van por delante y normalmente las leyes van detrás", y subraya la necesidad de legislar, cuidar y prevenir toda forma de violencia contra las mujeres.

Por su parte, la catedrática de Periodismo de la UCM y autora del libro 'La fábrica del odio' (editorial Plaza y Valdés), Asunción Bernárdez, rechaza la idea de que la academia haya tardado en diagnosticar la violencia digital. Si bien, reconoce que la percepción de demora responde a la velocidad actual de los cambios.

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Según explica, el fenómeno eclosionó tras la victoria electoral de Donald Trump en 2016 -cuando se emplearon las redes sociales para campañas políticas- y especialmente a partir de 2018, tras las grandes manifestaciones feministas.

Respecto a la capacidad de reacción frente a estos abusos, la investigadora afirma que las leyes van "un paso por detrás". "Vamos con un paso por detrás porque las grandes plataformas que actúan en nuestra área son grandes plataformas americanas, son la fuente de enriquecimiento más grande ahora mismo en el mundo", apunta.

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A su juicio, estas compañías revisan y limpian contenidos tras recibir denuncias, pero carecen de interés real en frenarlos bajo el argumento comercial de la libertad de publicación. "Es muy difícil actuar contra las grandes plataformas", subraya.

En esta misma línea, sostiene que los gobiernos europeos carecen del poder político y económico suficiente para actuar contra estas plataformas mediante normativas. En este punto, recuerda que en Estados Unidos procesos como las denuncias contra Mark Zuckerberg avanzan con lentitud al estar estas estructuras en la base del poder político.

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ACCIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA DIGITAL

"Yo no soy una especialista en leyes, pero desde luego se debería actuar de alguna manera para presionar a estas plataformas para que controlen sus contenidos. Y en el momento que no lo controlen, que paguen las multas que tengan que pagar en cada país", expone, al mismo tiempo que muestra dudas de la eficacia de nuevas leyes locales si no existe una acción conjunta europea e internacional.

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Mientras, la profesora e investigadora de la Facultad Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, Carmen Meneses, descarta que exista un vacío legal en España sobre la violencia digital.

Para Meneses, el "obstáculo" reside en los procedimientos, la lentitud judicial frente a campañas que se viralizan, la dificultad probatoria para identificar a agresores anónimos y la falta de protocolos rápidos para retirar y bloquear contenidos y ofrecer protección inmediata jurídica y psicológica a las víctimas.

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Aunque elogia la labor de los grupos especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuestiona si están suficientemente dimensionados ante el avance de la inteligencia artificial (IA).

"Es verdad que sí que conozco que los cuerpos policiales del Estado tienen grupos especializados en esto (violencia digital) y están haciendo una magnífica labor. Otra cosa es que sean cuerpos bien dimensionados para cómo corre ahora mismo lo digital", argumenta.

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Meneses defiende que el reconocimiento social de la violencia digital ha tardado porque se percibía como un conflicto privado o menor propio de internet frente a la violencia física o psicológica. Además, alerta de que actualmente existe "un retroceso en los derechos adquiridos", mientras la tecnología avanza "a una velocidad impresionante".

FUENTES DE CAPTACIÓN PARA LA TRATA Y PROSTITUCIÓN

Por otro lado, advierte de que las aplicaciones de mensajería y redes sociales -como WhatsApp, Telegram, Instagram o TikTok- se han convertido en "potenciales fuentes de captación, abuso y manipulación", para la prostitución y la trata. "Es tan grande el campo que yo creo que no podemos ponerle vallas, lo que hay es que educar, sensibilizar y formar en el tema", recalca.

Igualmente, denuncia el "acoso" entre adolescentes con el envío no consentido de fotografías de órganos sexuales a chicas como una forma de violencia machista que ellas acaban soportando o bloqueando. "No se produce al revés", agrega.

Ante este escenario, reclama formación en violencia machista y educación sexual, así como la creación de puntos de orientación y 'puntos violeta' en campus universitarios y espacios juveniles para guiar a las chicas antes de que se enfrenten solas a circuitos judiciales o policiales.