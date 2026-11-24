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Guayaquil (Ecuador), 24 nov (EFE).- Las detenciones y suspensiones de varios alcaldes alteraron el escenario de las elecciones locales de Ecuador, convocadas para este domingo 29 de noviembre, al dejar fuera de la contienda a autoridades opositoras, mientras el presidente, Daniel Noboa, busca ampliar la presencia del oficialismo en los Gobiernos municipales, especialmente en las grandes ciudades.

Desde 2025, siete alcaldes fueron capturados y varios municipios fueron registrados por la Fiscalía en investigaciones relacionadas con presunta malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o delincuencia organizada.

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De los detenidos, cuatro llegaron a sus cargos respaldados o en alianza con la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), la principal fuerza de oposición a Noboa, que para estos comicios está inhabilitado a solicitud de la Fiscalía, a raíz de una investigación por supuesto lavado de dinero en la financiación de las elecciones presidenciales de 2023.

Uno de estos alcaldes es Aquiles Alvarez, de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, quien desde antes de su captura ya acusaba a Noboa de perseguirlo a través de la Fiscalía para inhabilitarlo políticamente.

Alvarez, uno de los principales opositores del presidente, está recluido desde marzo en El Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario implementado en El Salvador por Nayib Bukele.

Desde allí fue condenado a tres años de cárcel por no llevar un grillete electrónico y a seis años y nueve meses por un caso de distribución y comercialización ilegal de combustibles, vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio.

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Además, la Fiscalía le abrió una investigación por lavado de dinero donde también está su esposa, Fiorella Ycaza, que es candidata a la Alcaldía de Guayaquil para reemplazarlo en el cargo.

En 2025, fue detenido José Arroyo, de la localidad andina de Pujilí, quien fue electo con el 63,71 % de los votos en una alianza entre el correísmo y otros partidos. La Fiscalía ha pedido condenarlo por presunta malversación.

En junio de este año, fue arrestado el alcalde de Esmeraldas, el correísta Vicko Villacís, por una investigación por supuesto lavado de dinero.

Correa aseguró que se debía a que era un "seguro ganador de la reelección"; sin embargo, Noboa dijo semanas después que su Gobierno no sigue a "competidores". "Nosotros le hemos ganado a ellos en las urnas una y otra vez, pero no podemos tolerar que haya este nivel de criminalidad en Ecuador porque, si no, nunca vamos a avanzar", afirmó el mandatario.

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Posteriormente fueron detenidos Ángela Plúa, de Jipijapa, que llegó con el opositor partido indígena Pachakutik; Darío Macas, de Machala; René Castillo, de El Tambo, y Alfonso Montalván, de Vinces. Solo Plúa salió de prisión recientemente bajo libertad condicional.

A inicios de noviembre también fue detenido en Panamá Jaime Estrada Bonilla, aspirante a la Alcaldía de Manta con apoyo del correísmo, junto a su hijo, Jaime Estrada Medranda, exasambleísta de la RC, quienes son requeridos por Estados Unidos por delitos como narcotráfico.

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"No voten por gente que está presa", dijo Noboa al inicio de la campaña electoral desde Manabí, provincia a la que pertenece Manta.

Además de ellos, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país, fue suspendido por un juez electoral por un caso de violencia política de género, lo que le impidió presentarse a la reelección, y enfrenta una investigación por supuesto enriquecimiento que él tildó de una "persecución". El Gobierno también lo denunció por malversación.

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Asimismo, la Fiscalía registró en octubre el Municipio de Quito, que lidera el correísta y candidato a la reelección, Pabel Muñoz, por la supuesta adjudicación irregular de unos contratos, y el portavoz presidencial, José Julio Neira, apuntó directamente contra el alcalde opositor.

"Pabel, ¿un alcalde inepto que no se da cuenta de nada o es otro corrupto que forma parte del lleve? No hay más opciones", escribió en X. El correísmo exigió "respeto a la voluntad popular" y denunció "el uso reiterado de la justicia como arma contra la oposición". EFE

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