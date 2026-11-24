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Nueva Delhi/Daca, 24 nov (EFE).- La exprimera ministra bangladesí Sheikh Hasina anunció este martes que volverá a Bangladés el 16 de diciembre, tras más de dos años de exilio en la India, a pesar de estar condenada a muerte por la represión contra las protestas masivas que forzaron su derrocamiento en 2024.

"Estamos igualmente convencidos de que ella regresará sin falta y de que, bajo su liderazgo tras su retorno, Bangladés avanzará de nuevo hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad", confirmó a EFE el asesor de la exmandataria, Abu Obaidha Arin.

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El 16 de diciembre, Bangladés celebra el Día de la Victoria en conmemoración de la derrota de las fuerzas paquistaníes en la guerra de independencia de 1971.

La exmandataria solicitó también al Gobierno de Bangladés enviar un avión para traerla de regreso.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Bangladés Humayun Kabir aseguró el martes que el Gobierno no permitirá el regreso de la opositora por sus propios medios.

"A un terrorista nunca se le permitirá regresar, salvo mediante extradición", dijo Kabir en una rueda de prensa.

Por su parte, el fiscal jefe, Aminul Islam, calificó la solicitud del envío de un avión como "totalmente inaceptable".

El anuncio llega tras días de tensiones en los que simpatizantes de la hoy ilegalizada Liga Awami, liderada por Hasina, han protagonizado violentas manifestaciones y bloqueos en apoyo a la exmandataria.

Hasina había anunciado en junio sus intenciones de volver a Bangladés antes de terminar el año, pero no había establecido ninguna fecha. A principios de mes, Daca rechazó su solicitud de un nuevo pasaporte para regresar, argumentando que debe ser extraditada por la India.

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Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024 tras un levantamiento popular que puso fin a sus 15 años en el poder y cuya represión dejó hasta 1.400 muertos, según la ONU. En noviembre de 2025, un tribunal bangladesí la condenó a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad, una sentencia que ella rechaza al considerarla una persecución política.

Su permanencia en la India continúa siendo un punto de fricción entre Nueva Delhi y Daca, gobernada desde febrero por el primer ministro Tarique Rahman, mientras las autoridades bangladesíes mantienen sus solicitudes de extradición sin que la India haya accedido a entregarla. EFE

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