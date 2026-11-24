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Bruselas, 24 nov (EFE).- El 72 % de los anuncios de venta de marfil por internet examinados en siete países de la Unión Europea, entre ellos España, carecía de documentación que permitiera comprobar su legalidad, según un informe publicado este martes por las organizaciones IFAW y Pro Wildlife.

"Es alarmante que, incluso años después de que la UE endureciera su normativa sobre el marfil, la mayoría del marfil ofrecido siga sin ir acompañado de pruebas verificables de su legalidad", declaró en un comunicado la responsable de Políticas de Pro Wildlife, Daniela Freyer.

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La investigación, realizada entre abril y junio de 2026, analizó 122 anuncios de objetos de marfil o que contenían este material en Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Portugal y España, de los cuales 88 no aportaban certificados verificables.

En concreto, el 52 % no mostraba ningún certificado ni referencia verificable, mientras que otro 20 % mencionaba documentación sin facilitar información suficiente para examinarla y solo el 28 % permitía una comprobación al menos parcial.

La UE endureció en 2022 las restricciones al comercio de marfil, aunque mantiene excepciones para determinadas piezas trabajadas anteriores a 1947 que cuenten con los certificados correspondientes.

Sin embargo, casi la mitad de los anuncios examinados (48 %) afirmaban que los objetos eran anteriores a esa fecha sin aportar, en muchos casos, pruebas verificables.

Además, un experto independiente examinó fotografías y descripciones de 54 objetos de marfil trabajado ofrecidos en cuatro países y consideró que 52 de ellos (96 %) habían sido fabricados después de 1947, mientras que no pudo determinar la antigüedad de los otros dos.

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En al menos siete casos detectó indicios de envejecimiento artificial, como tintes y pátinas falsas, así como marcas de herramientas modernas y posibles técnicas de tallado mediante máquinas controladas por ordenador.

"Los resultados apuntan menos a irregularidades aisladas que a un problema más amplio de transparencia", señala el informe, que también identifica cinco anuncios de marfil de elefante en bruto, correspondientes a siete colmillos, en España y Portugal, pese a las estrictas restricciones europeas sobre su comercialización.

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Los investigadores analizaron 19 anuncios en España, de los cuales 13 no mostraban certificados ni referencias verificables y otros dos se limitaban a mencionar documentación sin facilitar pruebas suficientes para comprobarla.

Sólo cuatro ofertas (21 %) aportaban alguna referencia documental verificable, mientras que siete vendedores aseguraban que sus piezas eran anteriores a 1947.

El experto encargado del análisis en España examinó 15 objetos de marfil trabajado y consideró que todos habían sido fabricados después de esa fecha, aunque sus conclusiones se basaron exclusivamente en fotografías y descripciones, sin análisis físicos.

Bélgica presentó la mayor proporción de anuncios con documentación verificable (79 %), frente al 5 % de Francia, el 15 % de Polonia, el 20 % de Países Bajos, el 21 % de España, el 29 % de Portugal y el 30 % de Alemania.

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El informe advierte además de posibles conflictos de intereses en las evaluaciones que sustentan los certificados, ya que en varios países pueden ser realizadas por profesionales vinculados al mercado de antigüedades.

La directora de Políticas e Incidencia para Europa de IFAW, Ilaria Di Silvestre, consideró que las excepciones que permiten comercializar marfil antiguo "presentan debilidades estructurales" y reclamó una prohibición permanente del comercio de marfil en bruto, criterios comunes para certificar las piezas y mecanismos de verificación entre Estados miembros.

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Los autores precisaron que la muestra no es representativa del conjunto del mercado europeo y que sus evaluaciones no permiten determinar si las ventas eran legales o ilegales. EFE