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Tokio, 24 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, subió un 3,91 % en la sesión de este martes, después de que la firma estadounidense Nvidia restituyera a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, tras el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales, incluyendo uno con una presunta espía china.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumó 2.207,98 puntos, hasta los 58.644,63 enteros. El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganó un 2,47 %, o 90,66 puntos, hasta las 3.764,88 unidades.

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La tendencia al alza de la Bolsa tokiota, que se recupera de su anterior desplome por las dudas del sector de la inteligencia artificial (IA) el viernes e inicia así las operaciones de la semana tras un festivo nacional el lunes, llega horas después de que el fabricante estadounidense de chips anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad.

Tras el anuncio durante la jornada del lunes, las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5 %, impulsando a Wall Street y, en particular, al índice tecnológico Nasdaq, que tuvo su mejor jornada desde 2025, al subir un 6,5 %. La decisión también impulsó este martes otros mercados fuertemente vinculados al sector tecnológico, como es el caso del de Taipéi y el de Seúl.

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En la plaza japonesa, el sector de los semiconductores registró considerables ganancias: Advantest se disparó un 12,45 %; Disco, un 7,98 %, y Tokyo Electron, un 7,67 %. El fabricante de chips Kioxia subió más de un 9,95 %.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, se apuntó una ganancia del 7,37 %, mientras que la empresa de robótica FANUC se revalorizó un 5,88 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial y que ha apostado fuerte por OpenAI, el creador de ChatGPT y competidor de Anthropic, subió un 4,66 %.

En el sector bancario, MUFG, el mayor banco de Japón, se incrementó un 4,37 %, y sus rivales Mizuho y SMBC, crecieron un 5,41 % y un 3,64 %.

Sin embargo, el sector del automóviles cerró mixto: el mayor fabricante de vehículos japonés, Toyota, bajó un leve 0,03 %, mientras que sus rivales Nissan y Honda se alzaron un 1,16 % y un 0,17 %, respectivamente.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony ganó un 0,23 %, y la empresa de videojuegos Nintendo descendió un 1,99 %. EFE

(foto)(vídeo)