Guardar

Seúl, 24 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 6,32 % en la sesión de este martes, después de que Nvidia restituyera a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, tras el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas, con una presunta espía china.

El indicador ganó 297,49 puntos, hasta los 5.006,03 enteros. En la sesión previa, el Kospi cayó un 3,3 %.

PUBLICIDAD

Poco después de la apertura, el operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando se registran subidas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió el 4,79 %, o 30,43 puntos, hasta las 665,88 unidades.

La tendencia al alza de la Bolsa surcoreana, que rompe así con dos sesiones consecutivas en rojo ante las persistentes preocupaciones por la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial (IA), llega horas después de que el fabricante estadounidense de chips anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad.

PUBLICIDAD

La reacción bursátil parece responder a la cercanía de Huang con los grandes conglomerados surcoreanos, bautizada popularmente como 'alianza kkanbu' tras su mediática cena de pollo frito y cerveza con los presidentes de Samsung y Hyundai Motor el año pasado.

En la plaza surcoreana, Samsung Electronics, que ha buscado fortalecer su cooperación con Nvidia en memorias y el sector de inteligencia artificial, y SK hynix, el principal proveedor de memorias HBM a la firma estadounidense, se alzaron un 6,7 % y un 6,73 %, respectivamente.

PUBLICIDAD

La tecnológica Naver, cuyo tercer mayor accionista es Nvidia, siguió la tendencia con un incremento del 4,07 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se revalorizó un 5,15 %, mientras Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, saltó un 8,49 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor, que este año invitó a Nvidia a participar en un megacomplejo de IA y robótica Corea del Sur valorado en 5.870 millones de dólares, ganó un notable 11,11 %. Su empresa hermana Kia también ostentó un crecimiento del 10,65 %.

PUBLICIDAD

En defensa, Hanwha Aerospace se disparó un 9,22 % y Korea Aerospace Industries un 7,2 %. EFE