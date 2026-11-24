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Washington, 24 nov (EFE).- Estados Unidos expresó este martes su respaldo a la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como Tratado de Alta Mar, e instó a los países firmantes a apoyar la iniciativa en la primera Conferencia de las Partes, prevista para enero de 2027.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, destacó la trayectoria de ambos países en la "gestión sostenible" de los océanos y la transparencia, y señaló que su candidatura combina "conocimientos especializados complementarios" y amplía el liderazgo diplomático en torno al acuerdo.

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La Administración del presidente Donald Trump felicitó al mandatario chileno, José Antonio Kast, y al primer ministro belga, Bart De Wever, así como a sus respectivos ministros de Exteriores, por sus contribuciones a la iniciativa.

El Gobierno estadounidense subrayó que el éxito del tratado requiere una Secretaría independiente y responsable ante sus Estados parte, con garantías para proteger la integridad y la seguridad de los datos y la tecnología que gestione.

Según el comunicado, la candidatura permitiría a Estados Unidos participar de forma más constructiva en el acuerdo mientras evalúa su ratificación.

El tratado BBNJ, adoptado en 2023 y en vigor desde el 17 de enero de 2026, establece un marco internacional para conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales, que representan cerca de dos tercios de los océanos.

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Entre sus objetivos figuran la creación de áreas marinas protegidas, la evaluación del impacto ambiental de actividades en alta mar y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.

Chile, que fue uno de los primeros países en ratificar el acuerdo, busca albergar en Valparaíso la sede de su Secretaría.

El tratado BBNJ, adoptado en 2023 y en vigor desde enero de 2026, establece un marco internacional para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, que abarcan cerca de dos tercios de los océanos, mediante la creación de áreas marinas protegidas y la evaluación del impacto ambiental de actividades en alta mar. EFE

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