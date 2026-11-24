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Pekín, 24 nov (EFE).- China divulgó el caso de un funcionario de un ministerio del Gobierno central condenado a muerte por espionaje tras proporcionar más de un centenar de informes a una agencia de inteligencia extranjera, entre ellos 35 secretos de Estado, a cambio de más de un millón de yuanes (unos 150.000 dólares).

La cuenta oficial de WeChat -semejante a WhatsApp, censurada en China- Baomiguan, vinculada a la Administración Nacional de Protección de Secretos de Estado, publicó este lunes los detalles del caso, protagonizado por un empleado identificado únicamente por su apellido, Ma.

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Según el relato, Ma conoció durante una estancia en el extranjero a un agente de inteligencia de otro país que comenzó a frecuentarlo con el pretexto de aprender chino y terminó solicitándole información sobre las instituciones chinas destinadas allí.

Posteriormente, un segundo agente lo presionó para que colaborara con los servicios de inteligencia extranjeros, bajo la amenaza de denunciar ante las autoridades chinas las informaciones que ya había proporcionado.

El funcionario aceptó, firmó un acuerdo de cooperación con cláusulas de confidencialidad y lealtad y comenzó a recibir pagos periódicos y un ordenador para sus comunicaciones clandestinas.

Tras regresar a China, continuó recopilando documentos clasificados a los que tenía acceso por su trabajo y enviándolos mediante páginas de comunicación secreta.

Las autoridades cifraron las filtraciones en más de un centenar de informes, entre ellos nueve secretos de Estado de una categoría de clasificación y otros 26 de un nivel superior.

Un tribunal lo condenó a muerte por espionaje, le retiró sus derechos políticos de por vida y ordenó confiscar sus bienes, aunque la publicación no precisó la fecha de la sentencia ni si esta es firme o si el condenado ha sido ejecutado.

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Tampoco identificó el ministerio al que pertenecía Ma, el país para el que trabajaba ni el tribunal responsable de la condena, cuyos detalles no han podido verificarse de manera independiente.

En marzo de 2025, el Ministerio de Seguridad del Estado chino divulgó otro caso de un investigador condenado a muerte por vender información clasificada a una agencia extranjera.

China ha intensificado sus campañas de contraespionaje desde la reforma de su Ley Antiespionaje en 2023, que amplió las conductas consideradas espionaje y reforzó las facultades de investigación de las autoridades.

El Ministerio de Seguridad del Estado difunde periódicamente casos similares en redes sociales y advierte sobre los intentos de captación por parte de servicios de inteligencia extranjeros. EFE