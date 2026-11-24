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Sídney (Australia), 24 nov (EFE).- Australia quiere reforzar su autonomía estratégica y diversificar sus alianzas ante un escenario internacional marcado por la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, el uso del comercio como instrumento de presión y los riesgos asociados a la inteligencia artificial (IA), según expuso este martes la ministra de Exteriores, Penny Wong.

En una declaración ante el Senado, Wong defendió una política exterior más ambiciosa para proteger los intereses del país en un orden internacional en el que, advirtió, las grandes potencias muestran una menor disposición a respetar las reglas que han contribuido a evitar conflictos desde la Segunda Guerra Mundial.

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"Las reglas sin poder no pueden garantizar la paz. El poder sin reglas no puede sostenerla", afirmó.

La ministra señaló que China está llevando a cabo la mayor expansión militar de un país desde 1945, mientras que Estados Unidos está redefiniendo sus prioridades internacionales y las expectativas hacia sus aliados.

No obstante, rechazó que Australia deba distanciarse de Washington, al que considera su principal socio estratégico, y defendió mantener una relación estable con Pekín, su mayor socio comercial.

"Cooperar donde podamos, discrepar cuando debamos y reducir el riesgo de errores de cálculo", resumió sobre la relación con China.

Wong también destacó el creciente peso de potencias intermedias como India, Indonesia, Japón y Corea del Sur, y defendió una mayor coordinación entre estos países para evitar que el futuro del Indopacífico quede determinado exclusivamente por Washington y Pekín.

La intervención llega cuatro años después de la llegada al poder del Gobierno laborista de Anthony Albanese, que prometió reorientar la diplomacia australiana hacia el Indopacífico y reducir la dependencia de un único socio comercial o de seguridad.

Australia no publica un nuevo Libro Blanco de Política Exterior desde noviembre de 2017, durante el Gobierno conservador de Malcolm Turnbull, un texto que estableció las prioridades internacionales del país para la década siguiente y situó el ascenso de China y la competencia estratégica en el centro de sus preocupaciones.

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Desde entonces, el deterioro del entorno de seguridad regional, la guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y los cambios en la política exterior estadounidense han acelerado la necesidad de revisar las prioridades australianas.

Entre los nuevos desafíos, Wong situó la IA, que considera un instrumento capaz de transformar la guerra, facilitar la desinformación y aumentar la injerencia extranjera en las democracias.

"Debemos evitar que la carrera por desarrollar inteligencia artificial de frontera premie la velocidad por encima de la prudencia", sostuvo.

La estrategia también contempla reforzar los acuerdos de seguridad con los países del Pacífico y aumentar la inversión militar, con 117.000 millones de dólares australianos (70.800 millones de euros) adicionales durante la próxima década. EFE

(foto)