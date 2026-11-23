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Rosa Díaz

Madrid, 23 nov (EFE).- La ultima semana de campaña empezó este lunes marcada por las encuestas publicadas por diferentes medios de comunicación que coinciden en situar al Partido Popular (PP, derecha) como primera fuerza y apuntan a que junto a la ultraderecha de Vox superaría los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

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La única excepción fue el sondeo del organismo público autónomo CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que da vencedor al Partido Socialista (PSOE).

Estas son las claves de este lunes, a solo seis días de las elecciones generales del domingo 29.

HOY SE HABLA DE | Los resultados de las encuestas fueron el tema principal de la undécima jornada de campaña.

Las sondeos de los medios coincidieron en situar al PP como el partido que consigue mayor confianza ciudadana, con una estimación de voto de entre el 30,3 y el 31,9 %, y pronostican que, junto a Vox, conseguiría la mayoría absoluta en el Congreso.

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Pero también hubo coincidencia en ellas en que el PSOE recortó distancias durante la campaña, y su estimación de voto oscila entre el 27,2 y el 30,9 %.

CON NOMBRE PROPIO | El expresidente catalán Carles Puigdemont tuvo protagonismo porque el Tribunal Supremo decidió aplicarle definitivamente la amnistía.

Puigdemont, que vive en Bélgica desde octubre de 2017 y sobre el que pesaba una orden de detención por el referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña, ya tiene luz verde para regresar a España.

No obstante sigue fuera de España, desde donde hace intervenciones puntuales en las elecciones.

Hoy expresó su convicción de que Sánchez aceptaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña si tras las elecciones necesitara su apoyo para gobernar, algo que negó la víspera el presidente del Gobierno.

LA FRASE DEL DIA | El candidato de Vox, Santiago Abascal, afirmó que Pedro Sánchez va a intentar hacer "cualquier tipo de trampa" en esta última semana de campaña y que si las trampas no le salen "va a intentar impugnar el proceso electoral".

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Los españoles, añadió, "hacen muy bien" en "tener miedo" a Sánchez y por ello es importante que todos los que quieran echarlo del Gobierno vayan a las urnas a manifestarlo porque hay un "intento de fraude como nunca se ha vivido" en la democracia española.

LA OTRA NOTICIA | El expresidente del Gobierno socialista Felipe González levantó mucha polémica cuando anunció que votaría en blanco en las elecciones generales porque no se sentía representado por Pedro Sánchez.

El tema volvió a salir hoy cuando el exministro socialista José Bono le pidió que no haga "el tonto".

González le respondió: "Soy una persona seria, no como otros".

HOY EXPLICAMOS QUE | La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe en España publicar o difundir encuestas durante los cinco días previos a la votación, es decir, entre el martes 24 y el sábado 28.

Por esta razón este lunes los medios de comunicación y el CIS sacaron a la luz sus últimos sondeos.

¿Y MAÑANA QUÉ? | En la recta final de la campaña electoral los candidatos redoblan sus esfuerzos por captar apoyos, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona un día después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la amnistía a Carles Puigdemont, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Alicante (sureste).EFE

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