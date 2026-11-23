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París, 23 nov (EFE).- Un prototipo del legendario Mercedes-Benz C 111-II de 1970 saldrá a subasta en París el 3 de febrero de 2027 con una valoración superior a 25 millones de euros, en la primera ocasión en que el fabricante alemán pone uno de estos vehículos a la venta, según RM Sotheby's.

La puja tendrá lugar en el Louvre, coincidiendo con el salón Rétromobile, informó la casa de subastas en su página web, en la que destacó además que Mercedes-Benz se ha comprometido a no vender ningún otro ejemplar de la familia C 111 durante al menos 25 años.

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Los ingresos se destinarán al proyecto 'Mercedes-Benz Museum 2.0', que contempla la modernización del museo de Stuttgart (Alemania) y la creación de una réplica digital para facilitar el acceso internacional a sus colecciones.

El vehículo, identificado internamente como 'Car 33', está equipado con un motor rotativo Wankel M 950 de cuatro rotores y 2,4 litros, que desarrolla 257 kW (350 CV), según la descripción técnica.

Asociado a una transmisión ZF de cinco velocidades, alcanza los 300 kilómetros por hora y acelera de cero a 100 km/h en 4,8 segundos. Su peso es de 1.240 kilogramos, añade RM Sotheby's.

Construido en 1970, el automóvil fue utilizado por Mercedes-Benz para desarrollar la tecnología Wankel y realizar pruebas técnicas, incluidos ensayos en el circuito alemán de Hockenheimring y mediciones de temperatura del compartimento de equipaje.

También apareció en el primer número de la edición alemana de la revista Playboy y fue conducido por el director de orquesta Herbert von Karajan.

El C 111 fue presentado en 1969 en el Salón del Automóvil de Fráncfort como un laboratorio sobre ruedas, ya que su carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio, motor central y puertas de apertura vertical lo convirtieron en un referente del diseño experimental.

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Pese al interés que despertó, nunca llegó a la cadena de producción, debido a que los costes, las exigencias medioambientales y la crisis del petróleo de 1973 contribuyeron a descartar su comercialización.

Mercedes-Benz fabricó 17 unidades de la familia C 111, de las que 13 han sobrevivido, y todas permanecen en manos de la compañía alemana.

El ejemplar que pasará a pertenecer al mejor postor formó parte de la exposición 'La fascinación del diseño' del museo desde 2006 hasta 2024 cuando fue restaurado, conservando la pátina original de la carrocería y el interior, mientras que el motor fue completamente reacondicionado. EFE

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