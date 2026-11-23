18/08/2024 August 18, 2024, Tehran, Iran: ABBAS ARAGHCHI, Iran's nominee for the Foreign Ministry, speaks at a parliament session during the investigation into the qualifications of the ministers proposed by Iranian President Masoud Pezeshkian for the 14th government at the Iranian parliament in Tehran. The Iranian Parliament's National Security and Foreign Policy Commission endorsed Abbas Araqchi as the next minister of foreign affairs after intense sessions on August 12 and 14. The spokesperson announced that the commission unanimously agreed on Araqchi's competence to lead the Foreign Ministry. POLITICA Icana News Agency / Zuma Press / Europa Press

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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha considerado que los planes de Estados Unidos para imponer algún tipo de bloqueo terrestre al país son simplemente absurdos por consideraciones geográficas y por las relaciones diplomáticas que preserva la República Islámica.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció a principios de mes un plan para bloquear las rutas de suministro terrestres de Irán a través de sus fronteras terrestres y el mar Caspio. Irán comparte frontera con siete países, con Irak en particular (la más larga del mundo, con 1.600 kilómetros), y con Turkmenistán, Pakistán, Afganistán, Azerbaiyán, Turquía y Armenia.

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Así pues, Araqchi cree que esta iniciativa no tiene ningún sentido porque "un bloqueo terrestre a Irán es prácticamente imposible, ya sea por la extensión del país o por la gran cantidad de provincias" que lo componen, ha explicado a la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Las provincias fronterizas, en particular, han desarrollado fuertes lazos entre los habitantes al otro lado de las aduanas, con los que comparten raíces históricas y culturales y "poseen la capacidad de abrir lo que el enemigo pretende cerrar".

Araqchi ha pedido así a EEUU que aparque esta clase de planes y se siente a la mesa para negociar un acuerdo racional en lugar de recurrir a herramientas que "ni funcionarán ahora, ni funcionarán jamás".