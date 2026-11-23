Guardar

Un estudio impulsado por Sanitas junto con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) analizará el impacto sobre la salud de varias zonas verdes creadas o ampliadas en Madrid, Barcelona y Valencia. El estudio evaluará los efectos de estas áreas sobre la contaminación atmosférica, las temperaturas urbanas y la salud de la población.

La investigación ha sido financiada gracias a las donaciones realizadas en el marco del programa 'Healthy Cities', de la Fundación para la Investigación de Sanitas Hospitales, y permitirá evaluar, según ha explicado la compañía, el impacto en la salud de actuaciones concretas de naturalización urbana impulsadas a través de su programa de sostenibilidad.

PUBLICIDAD

El equipo de investigación partirá de la evidencia científica de que las zonas verdes urbanas mejoran la salud para estudiar cómo un posible incremento de la vegetación modifica la temperatura y la contaminación atmosférica de cada municipio analizado, y relacionarán, según han precisado, estos datos con los ingresos hospitalarios urgentes y la mortalidad mediante modelos epidemiológicos.

"Crear zonas verdes es una herramienta clave de prevención al transformar los entornos en los que vivimos en lugares más sanos. Esta alianza nos permitirá reforzar con evidencia científica el trabajo que desarrollamos para promover ciudades más saludables. Asimismo, ayudará a que futuras decisiones sobre naturalización urbana, la incorporación de más vegetación y espacios verdes en las ciudades, se apoyen en datos concretos", ha afirmado la directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Sanitas, Yolanda Erburu.

PUBLICIDAD

Por su parte, los doctores Cristina Linares y Julio Díaz, codirectores de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del ISCIII e investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad, han recordado que la contaminación atmosférica se relaciona con España, "a corto plazo", con entre 10.000 y 20.000 muertes anuales y con más de 63.000 ingresos hospitalarios urgentes. Asimismo, han subrayado que cerca de 2.500 muertes anuales se atribuyen a las altas temperaturas en olas de calor.

Por ello, el proyecto permitirá ampliar la línea de trabajo que Sanitas desarrolla desde hace más de diez años: el programa 'Healthy Cities', que busca generar un movimiento colectivo para impulsar la prevención desde un enfoque "amplio", han detallado, al unir la promoción de hábitos de vida saludables, como caminar, con la mejora de los entornos urbanos.

PUBLICIDAD

En este sentido, los pasos de los participantes en el programa se transforman en una donación que Sanitas realiza a diferentes ayuntamientos y ONG en España para crear más espacios verdes saludables.

Sanitas ha trasladado que, tan solo este año, el proyecto ha contado con la participación de 40.000 personas, que han caminado 6.000 pasos al día hasta llegar a los 9.700 millones, el equivalente a 157 vueltas a la Tierra, lo que ha originado una donación por valor de más de 500.000 euros en árboles destinados a diez ciudades españolas: Leganés (Madrid), Alhama de Murcia, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Palma, Madrid, Barcelona y Valencia.

PUBLICIDAD

De este modo, los árboles que se planten en estas ciudades se sumarán, según han destacado, a los casi 100.000 que ya ha plantado la iniciativa en más de 50 proyectos repartidos en 18 ciudades españolas.