21/09/2026 Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS SOCIEDAD SALVAMENTO MARÍTIMO

Guardar

Un total de 12.967 personas migrantes han arribado en noviembre a Canarias a bordo de 130 embarcaciones, 109 de de ellas a la isla de El Hierro, donde la crisis migratoria sigue siendo "muy complicada", según el balance ofrecido este lunes por el Ejecutivo regional.

Así lo ha precisado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno Alfonso Cabello, que ha visibilizado la preocupación del Ejecutivo por la situación que continúa atravesando la isla occidental, en especial en lo que concierne a la llegada de menores migrantes no acompañados: "Nos preocupa porque, en un año, han salido 994 menores y solo en 20 días de noviembre han llegado 983 niños", ha señalado.

PUBLICIDAD

"El trabajo realizado durante un año --en referencia a la entrada en vigor de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite un reparto de los menores migrantes-- se ha visto totalmente superado. Lejos de estar mejor, estamos peor de lo que estábamos hace un año. Ahora, hay unos 3.325 menores no acompañados en Canarias, un 427% más de nuestra capacidad", ha añadido Cabello.

Así, Cabello ha advertido que la derivación de menores migrantes se está produciendo a un ritmo "que es insatisfactorio", es decir, "a cuenta gotas". Sin embargo, ha señalado, cuando el principio de solidaridad "ha fallado" entre comunidades autónomas "lo que se recibe, inmediatamente, es una comunicación de la Fiscalía para corregir la actitud": "La ley está para cumplirla y, en estos momentos, Canarias exige el cumplimiento estricto de la ley".

PUBLICIDAD

En ese sentido, el portavoz del Gobierno ha señalado que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, acudirá este martes a la tercera Interministerial de Inmigración, en Madrid, para abordar con el Estado la actualización de la situación, , después de exigir este lunes al Gobierno central que en el Consejo de Ministros de mañana, el último de la legislatura, se blinde la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para asegurar la derivación de menores migrantes y que no dependa de que pueda ser renovado cada año.

Además, en este contexto, el próximo 3 de diciembre visitará Canarias el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Rafael Fitto, para mantener una reunión con el presidente Fernando Clavijo, y abordar el desafío migratorio que afronta Canarias. El encuentro surge de una petición del Gobierno canario durante la Conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas celebrada en Guadalupe.

PUBLICIDAD